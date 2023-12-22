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Politika

Türk askerinin bölgedeki caydırıcı gücüne dikkati çektiler: Bunlar bizim kırmızı çizgimiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Biz kendi devletimizin çatısı altında, Ana Vatanımızın garantörlüğüne, Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak buradaki varlığına önem veriyoruz. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz.' dedi.

AA22 Aralık 2023 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Türk askerinin bölgedeki caydırıcı gücüne dikkati çektiler: Bunlar bizim kırmızı çizgimiz
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Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Ayvasıl şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Ayvasıl'da yaşananların tüyler ürpertici olduğuna işaret ederek, "Bunları tekrar yaşamamak için hassasiyetlerimizi birlik ve beraberlik içinde dile getirmemiz, sürdürmemiz çok önemli." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin katliamdan geçirildiğini, Rumların bölgeyi Yunanistan'a bağlamak istediğini belirten Tatar, "Nitekim hala bunu hayal edenler var." dedi.

Tatar, uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını sürdürdüğünü, niyetin kuzey ve güneyi federal çatıda Avrupa Birliğine dahil etmek, Türkiye ile tarihi ve kutsal bağları koparmak olduğunu kaydederek, Kıbrıs Türklerinin bilinmeyen bir maceraya sürüklenmek istendiğini söyledi.

'BUNLAR BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

Kıbrıs Türk halkının 1960 öncesine de 1974 öncesine de dönmek istemediğini vurgulayan Tatar, "Dünya Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duymalı. Biz kendi devletimizin çatısı altında, Ana Vatanımızın garantörlüğüne, Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak buradaki varlığına önem veriyoruz. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz." şeklinde konuştu.

Tatar, iki devletli siyasete dikkati çekerek, "Ancak iki egemen eşit devletin yan yana işbirliği yapacağı bir çözüm modeline razı olabiliriz. Bizleri Türkiyesiz, Ana Vatanın güvencesi olmadan bir maceraya sürüklemelerine asla razı olamayız, olmamalıyız." açıklamasında bulundu.

Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamda Lefkoşa'da bulunan Ayvasıl köyündeki onlarca Kıbrıs Türkü şehit olmuştu.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • KKTC

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