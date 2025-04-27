Cumhurbaşkanlığı seçimi bahane edilerek, 27 Nisan 2007'de Genelkurmay Başkanlığının internet sitesine konulan ve Türk demokrasisinin "kara lekesi" olarak anılan "e-muhtıra"nın üzerinden 18 yıl geçti.

Bakanlar, 27 Nisan e-muhtırasının 18'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayınladı.

AK Parti cuntacıların e-muhtırasını buruşturup attı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin siyasi tarihindeki müdahaleler silsilesinin bir parçası olan 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 18 yıl geçtiğini hatırlattı.



Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne dek, millet adına ve her alanda daha güçlü bir Türkiye için yürüttüğümüz mücadelelerle, Türkiye'de vesayetin, cuntanın, millete rağmen iktidar olmanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı. Her türlü vesayete karşı dik duruş sergileyen milletimizle birlikte, karanlığa karşı aydınlığın, umudun ve geleceğin tarafında olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi "27 Nisan"ın üzerinden 18 yıl geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde bir cuntaya karşı dimdik duran ilk siyasetçi olarak, vesayet anlayışının tarihe gömülmesine öncülük etti." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"27 Nisan e-muhtırası, millet iradesine parmak sallayan vesayet zihniyetinin son çırpınışlarından biriydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde bir cuntaya karşı dimdik duran ilk siyasetçi olarak, vesayet anlayışının tarihe gömülmesine öncülük etti. Bu dik duruş sayesinde milletin seçtiklerine, demokrasiye ayar vermeye kalkışanlar, bugün tarihin tozlu raflarında ibretlik birer vesika olarak yerini aldı."

BAKAN TUNÇ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİK DURUŞUYLA TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATTIK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, her zaman demokrasinin ve milli iradenin safında yer aldıklarını, milli irade bayrağını asla yere düşürmediklerini vurguladı.

Hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden, darbecilerin, cuntacıların ve demokrasi düşmanlarının, bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermelerini sağladıklarını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Demokrasimizin kara lekelerinden biri olan 27 Nisan e-muhtırasını, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin dik duruşu, aziz milletimizin sarsılmaz desteğiyle tarihin çöplüğüne attık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle omuz omuza yürümeye devam edecek, birlik ve beraberliğimize kasteden vesayet odaklarına asla geçit vermeyeceğiz. Demokrasimizin standartlarını daha da yükseltmek, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü esas alarak adaleti her alanda hakim kılmak için azimle çalışmayı sürdüreceğiz."

BAKAN IŞIKHAN: MİLLETİMİZİN GÖSTERDİĞİ DİK DURUŞ İLE AKAMETE UĞRATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eski Türkiye'nin vesayetçi, karanlık zihniyetlerinin ürünü olan 27 Nisan e-muhtırası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milletimizin gösterdiği dik duruş ile akamete uğratılmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eski Türkiye'nin vesayetçi, karanlık zihniyetlerinin ürünü olan 27 Nisan e-muhtırası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milletimizin gösterdiği dik duruş ile akamete uğratılmıştır. Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti hükümetlerini hedef alan, ülkemize ağır bedeller ödetmek isteyen onca antidemokratik müdahale ve darbe girişimi tarihin tozlu raflarında yerini almıştır. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi iradesini hiçe sayan askeri darbelere ve cuntacılara bir daha asla geçit vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir."