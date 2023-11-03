Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi... Başkan Erdoğan: Gazze'de önceliğimiz insani ateşkesin süratle tesis edilmesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Sayın devlet başkanları, sayın lider sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kazada hayatını kaybeden kazak kardeşlerime baş sağlığı diliyorum. Can Azerbaycan vatan muharebesinin ardından Karabağ'da 30 yıldır süregelen işgale tamamen son verdi. Bu tarihi başarıdan büyük bir gurur ve sevinç duyuyoruz. Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşınması hem Türk devletlerinin refahına hem de Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır."

Gazze için ilk andan itibaren ilkeli bir tavır sergiledik. Gazze'de 28 gündür suç işleniyor. Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor, masum çocuklar acımasızca katlediliyor. 7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir. Önceliğimiz insani ateşkesin süratle tesis edilmesidir. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor. Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. . Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz.



(İsrail-Filistin) Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor.

Büyük Türk ailesinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleriyle hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür. Önceliğimiz insani ateşkesin tesis edilmesidir. Müslüman, Hristiyan, Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerine çalıyoruz. Uluslararası konferans için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor.

Bu sene 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm Türk dünyasının barışı, refahı ve güvenliği yönünde adımlar atmayı sürdüreceğiz."

