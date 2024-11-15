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Politika

Türk devletlerinden yeşil dönüşümde işbirliği

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin politikalarını yeşil dönüşüme göre birbirleriyle uyumlaştıracaklarını ve bu konudaki tecrübelerini birbirlerine aktaracaklarını söyledi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Türk devletlerinden yeşil dönüşümde işbirliği
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Tuzcu, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) için geldiği Bakü'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

COP kapsamında TDT ülkelerinin ekonomi ve ticaretten sorumlu bakan ve üst düzey yetkilileri ile bir araya geldiklerini söyleyen Tuzcu, toplantıda, çevre, dijital ekonomi ve kalkınma konularını konuştuklarını belirtti.

Tuzcu, son dönemlerde önemli bölgesel entegrasyon örgütü haline gelen TDT ülkeleri arasında daha önce ticaretin kolaylaştırılması ve dijital ekonomik ortaklık anlaşmalarının sonuçlandırıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bakü'de önemli bir deklarasyon imzaladık. TDT üyesi ülkeler hem politikalarını yeşil dönüşüme göre birbirleriyle uyumlaştıracaklar ve bu konudaki tecrübelerini birbirlerine aktaracaklar hem de yeşil dönüşümle ilgili, iklim değişikliğine karşı mücadeledeki finansal kaynaklara ortak faaliyetleri ile ulaşmaya çalışacaklar."

Türkiye'nin özellikle Gümrük Birliğinden, AB'nin "yeşil dönüşüm mevzuatı"ndan kaynaklanan ciddi bir kabiliyeti ve tecrübe birikimi olduğuna dikkati çeken Tuzcu, "Türkiye tecrübe ve birikimini kardeş ülkelerle paylaşmayı arzu ediyor." dedi.

Tuzcu, COP29'un kardeş ülke Azerbaycan'da yapılmasından memnuniyet duyduklarını söyleyerek, "İklim değişikliğine karşı mücadele hem bölgesel hem de uluslararası işbirliği ile mümkün olur. TDT ülkeleri arasındaki işbirliğinin diğer uluslararası örgütlere örnek olmasını istiyoruz ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu
  • Türk Devletleri Teşkilatı

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