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Politika

''Türk F-16'lar 5 dakikada gelir'' sözü iki tarafı korkuttu!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 'Adana'dan kalkan F-16'lar 5 dakikada Kıbrıs'a gelir' sözü Yunan ve Rum tarafında korkuya neden oldu. Yunan ve Rum basını, Ersin Tatar'ın meydan okuduğunu yazdı.

Star.com.tr13 Ekim 2024 Pazar 10:33 - Güncelleme:
''Türk F-16'lar 5 dakikada gelir'' sözü iki tarafı korkuttu!
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Adana'dan kalkan F-16'lar 5 dakikada Kıbrıs'a gelir" sözü Yunan ve Rum tarafında geniş yankı buldu.

"TÜRK F-16'LAR 5 DAKİKADA GELİR" SÖZÜ İKİ TARAFI KORKUTTU!

"ABD ve İngiltere GKRY'ye üs kuruyor, Türkiye, KKTC'ye üs kurmalı mı, endişeniz var mı?" şeklindeki soruya Tatar, "Biz kendimizi Türkiye'den ayrı görmüyoruz. Böyle bir ihtiyaç varsa, TSK'nın böyle bir ihtiyaca yönelik tespiti varsa biz gereğini yaparız. Ancak bizim şöyle de bir avantajımız var, Adana'dan kalkan F-16'lar 5 dakikada Kıbrıs'a gelir" ifadelerini kullandı.

"TATAR MEYDAN OKUDU"

Yunan ve Rum basını, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamalarına manşetlerinde geniş yer verdi.

Tatar'ın "Adana'dan kalkan F-16'lar 5 dakikada Kıbrıs'a gelir" sözüne vurgu yapılırken Tatar'ın meydan okuduğu ifade edildi.

Yunan ve Rum basını Tatar için "Üçlü görüşme öncesi tehdit etti" başlığını kullandı.

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