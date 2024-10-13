''Türk F-16'lar 5 dakikada gelir'' sözü iki tarafı korkuttu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Adana'dan kalkan F-16'lar 5 dakikada Kıbrıs'a gelir" sözü Yunan ve Rum tarafında geniş yankı buldu.

"TÜRK F-16'LAR 5 DAKİKADA GELİR" SÖZÜ İKİ TARAFI KORKUTTU!

"ABD ve İngiltere GKRY'ye üs kuruyor, Türkiye, KKTC'ye üs kurmalı mı, endişeniz var mı?" şeklindeki soruya Tatar, "Biz kendimizi Türkiye'den ayrı görmüyoruz. Böyle bir ihtiyaç varsa, TSK'nın böyle bir ihtiyaca yönelik tespiti varsa biz gereğini yaparız. Ancak bizim şöyle de bir avantajımız var, Adana'dan kalkan F-16'lar 5 dakikada Kıbrıs'a gelir" ifadelerini kullandı.

Yunan ve Rum basını, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamalarına manşetlerinde geniş yer verdi.

Tatar'ın "Adana'dan kalkan F-16'lar 5 dakikada Kıbrıs'a gelir" sözüne vurgu yapılırken Tatar'ın meydan okuduğu ifade edildi.

Yunan ve Rum basını Tatar için "Üçlü görüşme öncesi tehdit etti" başlığını kullandı.