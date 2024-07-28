Türk heyetinden Venezuela'da Ombudsmanlık Ofisi'ni ziyaret

Başkent Karakas'taki ofiste bir araya gelen iki tarafın heyetleri arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Ombudsmanlık Ofisi (El Defensor del Pueblo) Direktörü Alfredo Ruiz Angulo, buradaki konuşmasında, iki ülke arasında, birçok konuda işbirliği ve tecrübe paylaşımı yapmak ve ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

Angulo, taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptı vesilesiyle Türkiye ve Venezuela'da yaşayan vatandaşların sorunlarıyla daha yakından ilgileneceklerini dile getirdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Venezuela seçimlerinin bölge halkına, tüm insanlığa huzur, barış ve refah getirmesini temenni ettiklerini söyledi.

Malkoç, iki ülke ilişkilerinin geldiği noktaya değinerek, "Türkiye'nin Maarif Vakfı aracılığıyla 3 okulu var. Okulların mezuniyet törenine katıldık, göğsümüz kabardı. Ayrıca Maarif Vakfının yanı sıra Yunus Emre Enstitüsünün Temsilciliği var. Türkiye'nin, Venezuela'da bu tür faaliyetlerinin artması bizleri memnun ediyor." dedi.

- "BİZ DE TÜRK MİLLETİ OLARAK BUNDAN GURUR DUYUYORUZ"

İki ülke ticaret hacminin 1 milyar doları aştığına vurgu yapan Malkoç, "ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı haksız ambargoya karşı Türkiye'nin Venezuela halkıyla beraber olması, fevkalade güzel bir çalışma. Biz de Türk milleti olarak bundan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki "güçlü" diyaloğu hatırlatarak, "Türkiye'ye döndüğümüzde, özellikle ticaretle uğraşan veyahut burada yatırım yapmak isteyenleri bizler, teşvik edeceğiz. Yaşasın Türkiye-Venezuela dayanışması, yaşasın adalet ve barış." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze saldırıları karşısında Venezuela'nın duyarlılığına dikkati çeken Malkoç, "Çünkü 7 Ekim'den bu yana 40 binin üzerinde insan katledilirken, ABD ve AB'den birçok ülke, zalim ve katil İsrail'e desteklerken, Venezuela, insanlık ve hukuk adına açık ve net tavrını koymuştur. " ifadesini kullandı.

