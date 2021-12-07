''Türk hükümetini tebrik ediyorum'' deyip ekledi: Başkanlığı Türkiye'ye devrediyoruz

AA 7 Aralık 2021 Salı 12:34 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 12:34

Barselona Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin bakanları, temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler COP22 Konferansı'nda Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliğini konuşmak için Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir araya geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP22'nin açılışına çevrim içi bağlanan Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanı Carlo Zaghi, iklim değişikliğinin denizlerdeki biyoçeşitlilik kaybını, ekosistemi etkilediğini dile getirdi.

İçinden geçilen zorlu süreçte Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kapsamında Akdeniz'de kirliliği tersine dönüştürmek için çalışma yaptıklarını anlatan Zaghi, "Son yapılan G20 Toplantısı'nda da deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sera gazı salınımının tüm dünyada azaltılması çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulunuldu. Sürdürülebilir kalkınma önemli. Şu anda Akdeniz bölgesi risk altında, biyolojik ve çeşitlilik kaybı noktasında dünyada en yüksek oranda kayıplar var. Buna ek olarak denizcilik ve turizm sektörünün ortaya çıkardığı kirlilik bu noktada önemli etki yapmakta." diye konuştu.

Son 10 yıl içinde Akdeniz bölgesinin ulaşım açısından da trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldığını aktaran Zaghi, sülfür azot dioksit maddelerinin suya girişinin arttığını kaydetti.

2022-2023 eylem planını uygulamanın hızlanacağına işaret eden Zaghi, "Çöpsüz, temiz bir Akdeniz ortaya çıkarabiliriz. Denizle alakalı konuların güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve UNEP koordinasyonu için teşekkür ederim. Türk hükümetini tebrik ediyorum, iyi şanslar diliyorum. Büro Başkanlığını Türkiye'ye devrediyoruz." dedi.

TÜRKİYE BÜRO BAŞKANLIĞINI DEVRALACAK

Türkiye'nin 1982'de taraf olduğu Sözleşme'nin 22. Konferansında, Akdeniz için Orta Vadeli Strateji Belgesi'nin onaylanması, Akdeniz'de biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik 2020 sonrası eylem planının uygulamaya konulması ile Akdeniz'in çevresel açıdan korunması ve iyileştirilmesine yönelik önemli kararların alınması bekleniyor.

Toplantı sonrası Türkiye, iki yıllığına Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı görevini İtalya'dan devralacak.

BAKANLAR OTURUMU 3'ÜNCÜ GÜN

Toplantının 3'üncü gününde, sözleşmeye taraf ülkelerin çevre bakanlarının katılımıyla "Bakanlar Oturumu" yapılacak.

Türkiye adına toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Mavi Bir Akdeniz'e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek" başlıklı doküman ile katılacak.

Oturumda "Akdeniz için Orta Vadeli Strateji Belgesinin onaylanması" ve "Akdeniz'in biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik 2020 sonrası eylem planının uygulamaya konulması" başta olmak üzere Akdeniz'in çevresel açıdan korunup iyileştirilmesini hedefleyen önemli kararların alınması öngörülüyor.

EMİNE ERDOĞAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler UNEP Genel Müdür Yardımcısı Joyce Msuya ve konferansa katılan ülkelerin kadın liderlerine yönelik "Akdeniz'deki Kadın Liderler Öğle Yemeği" düzenlenecek.

8 Aralık Çarşamba akşamı ise Bakanlar Resepsiyonu yapılacak. Resepsiyonda Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) 50. Yıl Etkinliği gerçekleştirilecek.

COP22 Toplantısı sonrası Türkiye, 2 yıl süreyle "Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı" görevini İtalya'dan devralacak.

BARSELONA SÖZLEŞMESİ'NİN HEDEFİ

Barselona Sözleşmesi çerçevesinde "Akdeniz deniz çevresinin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve daha iyi hale getirmek için gerekli tedbirlerin alınması" amacıyla kıyıdaş ülkeler arasında iş birliği çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İki yılda bir düzenlenen toplantıya, sözleşmeye taraf olan 21 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri ve üst düzey yetkilileri, teknik ekipler, konuyla ilgili odak noktalar, uluslararası sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve bilim insanları katılıyor.

Toplantılarda söz konusu amaç çerçevesinde mali ve teknik detaylar görüşülerek tarafların onayına sunuluyor. 2-5 Aralık 2019'da İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Barselona Sözleşmesi 21. Taraf Ülkeler Toplantısı'nda, "COP22 Toplantısı'na Türkiye'nin ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı.

Türkiye'nin 1982 yılında üye olduğu sözleşmenin sekretaryası Atina'da bulunuyor.