Türk İHA'larını işaret ettiler! Sovyet-Rus teknolojisini terk ediyorlar

AA 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:05 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:05

Ukraynalı uzmanlar, Ukrayna'nın ABD ile nükleer enerji alanında imzaladığı 30 milyar dolarlık projeyle bu alanda yönünü Rusya'dan ABD'ye çevirdiğini belirtti.

ABD ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Şirketi Energoatom ile ABD şirketi Westinghouse arasında 30 milyar dolarlık protokol imzalandığını duyurdu.

Protokol çerçevesinde pilot proje olarak Hmelnitski Nükleer Santralinin bir elektrik santrali ortak inşa edilecek ve akabinde proje 4 santrali daha kapsayacak.

Ordu, Dönüşüm ve Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı Mihaylo Samus ve Doktrin Siyasal Çalışmalar Merkezi Başkanı Yaroslav Bojko, Ukrayna ile ABD arasında nükleer enerji alanında imzalanan projeyi ve etkilerini AA'ya değerlendirdi.

Samus, imzalanan protokolle Zelenskiy'nin ABD ziyaretinin başarı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Ukrayna elektriğinin ve ekonomisinin en önemli parçalarından birinin nükleer enerji olduğunu ifade eden Samus, sektörün altyapısının Sovyetler döneminden kalma olduğunu ve modernize edilmesi gerektiğini belirtti.

- UKRAYNA, NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ABD'Yİ ANA PARTNER OLARAK SEÇTİ"

Samus, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna'nın Rusya'ya bu alanda bağımlı olamayacağını kaydederek "Bu nedenle Ukrayna nükleer enerji alanında ABD'yi ana partner olarak seçti." dedi.

Rusya'nın, nükleer enerji alanında bölgede lider ülkelerden biri olarak kalmak istediğini ve Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'de projelerine devam ettiğine dikkati çeken Samus, 2014'teki savaştan sonra Ukrayna'nın Rus değil ABD menşeili nükleer yakıta yöneliminin başlamış olduğunu vurguladı.

Samus, "Anlaşma bu yönelimin devam edeceğini gösteriyor. Açık ki yönelim Sovyet-Rus teknolojisinden ayrılmak yönünde olacak." diye konuştu.

Zelenskiy'nin, ABD ziyareti kapsamında özellikle ekonomi ve yatırım alanlarında başka iyi haberler beklediklerini ifade eden Samus, "Çünkü savunma ve sivil alanlarda yüksek teknolojiyi geliştirmek için ekonomi gerekir. Dış ekonomik ilişkiler kapsamında Türkiye'yle İHA ve deniz kuvvetleri kapsamındaki iş birliğinde bunu gördük." değerlendirmelerinde bulundu.

- RUSYA'NIN PAYI AZALIRKEN ABD'NİN ARTIYOR

Doktrin Siyasal Çalışmalar Merkezi Başkanı Yaroslav Bojko, anlaşmanın ABD'nin Ukrayna'nın enerji sektöründeki varlığını geliştireceği anlamına geldiğini kaydetti.

Enerji sektöründe Rusya'ya bağımlığının devam eden bir problem olduğuna dikkati çeken Bojko, "Özellikle nükleer enerji alanında bu bağımlılık daha belirgin. 2010'da Rusya nükleer enerji yakıtı alanında Ukrayna'nın alternatifsiz tek tedarikçisiydi." dedi.

Bojko, ABD'nin Westinghouse şirketiyle Ukrayna'ya nükleer yakıt sağlamasıyla bu alanda tedarikçilerin çeşitlendiğini belirterek "Nükleer enerji alanında gün be gün Rusya'nın enerji şirketlerinin payı azalıyor ve buna karşın ABD'nin artıyor." değerlendirmesinde bulundu.