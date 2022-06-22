''Türk milleti de Türk devletleri de ebediyen var olacaktır''

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Adana'ya geldi. İlk olarak Vali Süleyman Elban'ı ziyaret eden Töre, ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi'nde gazilerle bir araya geldi. Şube Başkanı Coşkun Adaber ile sohbet eden Töre, daha sonra gazilerin sorularını yanıtladı.

Töre, KKTC'nin üzerinde büyük oyunlar oynandığını belirterek şunları söyledi:

"Siz KKTC'yi nasıl elinizdeki piyadelerle savundunuz, biz fikirlerimizle, düşüncelerimizle son nefesimize kadar savunmaya devam edeceğiz. Gerekirse ileride başka mücadeleler, ulusal direnişler, gerekirse şekil değiştirmeler elbette olabilir, Türk milleti olarak ona da hazır olmamız gerekir. KKTC bizim milli devletimizdir. Türk ordusu bizim bedenimizdeki candır. Türk milleti bizim damarlarımızdaki kandır. Biz bunlardan asla vazgeçmeyiz. Şehitlerin bıraktığı emanetlere ve gazilere sonuna kadar sahip çıkacağız, bizden sonraki nesillere de onları öğreteceğiz."

'HAİN, HAİNDİR'

Türkiye'deki ve KKTC'deki hainlere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Töre, şöyle dedi:

"Türkiye'de de hainler vardır ama Türkiye'deki hainler daha katmerlidir çünkü silah, tetik çekiyorlar, can alıyorlar. Kıbrıs'taki hainler de böyle bir fırsatı bulsalar onlar da bunları yaparlar ama hain, haindir. Kıbrıs'taki hain de Türk milletinin düşmanıdır. Türkiye'de, Türk askerine, polisine, öğretmenine, doktoruna kurşun sıkıp onların hayatını kaybettirenler de haindir. Dolayısıyla bileceğiz ki her yerde maalesef gaflet, delalet ve ihanet içerisinde olanlar olabilir. Biz uyanık olacağız. Onlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Türk milleti ve Türk devletleri ebediyen var olacaktır. Bunu kimse geri çeviremez."