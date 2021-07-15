Türk partiler çağrıda bulundu: Ana vatanımız Türkiye'ye iade edilmeli

AA 15 Temmuz 2021 Perşembe 17:46 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 17:46

Hükümet koalisyonunun parçası olan Türk Demokratik Partisi (TDP) tarafından Genel Başkan Beycan İlyas'ın imzasıyla paylaşılan mesajda, 5 yıl önce millet iradesini yok sayıp tankları halkının üzerine süren, uçaklardan bomba ve kurşun yağdıran hain darbe girişimine karşı koyup, kurşunlara siper olan 15 Temmuz direniş kahramanlarının selamlandığı bildirildi.

Vatana alçakları uğratmayan, seçilmiş liderine sahip çıkan, haftalarca vatan nöbeti tutan büyük ulusun ölüme meydan okuyan evlatlarının yazdığı kahramanlık destanının hainler için caydırıcı bir ders olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Millet egemenliğine çökmek isteyenlere, tarihi bir tokatla cevap veren koca yürekli anaların, kalpleri iman ve vatan sevgisi ile dolu evlatlarına bir kez daha selam olsun. Bu vesile ile 15 Temmuz'da şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, vatan için bedenlerinden parça feda eden gazilerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum."

Bir diğer koalisyon ortağı Türk Hareket Partisi (THP) de Genel Başkan Enes İbrahim imzasıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yüce Türk milletinin korkusuzca gösterdiği tutum ve duruş ile bertaraf edildiği vurgulandı.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün, o karanlık gecede gösterilen inanç, devlet ve vatan aşkı ile vücut bulduğu belirtilen mesajda, "Demokrasiye inanmışlık, istiklal ve istikbal ile birlik mesajı tüm dünyaya açık ve net şekilde verilmiştir. Unutulmamalıdır ki FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle olan mücadele halen devam etmektedir. Ana vatan ve bayrak aşkı ile demokratik değerler etrafında büyüyen Türk Hareket Partisi de bu milli davada her zaman tüm gücüyle yer almaya devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun." değerlendirmesinde bulunuldu.

- KUZEY MAKEDONYA HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Genel Başkanlığını Erdoğan Saraç'ın yaptığı muhalefetteki Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) ise mesajında "Türk milletinin tarih boyunca kendi özgürlüğüne kastetmek isteyenlere karşı hiçbir zaman boyun eğmediğini, Kür Şad ihtilalinden İstiklal Savaşı'na kadar hep baş kaldırmış ve özgürlüğünü canı pahasına da olsa kanıyla geri almış, iç ve dış hainleri gerek dağlara kovup gerekse denize döktüğü" vurgulandı.

Dışarıda yedi düvele karşı savaşırken içeride de hep dahili bedbahtlarla da savaşmak zorunda kalındığı ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Tıpkı 15 Temmuz 2016 gecesi hain FETÖ örgütünün şanlı Türk ordusunu istismar ederek darbe yapmaya kalkışması gibi. 'Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.' misali yüzbinlerce vatansever Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülmüş ve tıpkı tarihte olduğu gibi canları pahasına bu hain darbeye dur demiştir. Makedonya Türklerinin milli refleksi ve vicdanı olan Türk Milli Birlik Hareketi olarak ilk andan itibaren duruşumuzu belli etmiş ana vatan Türkiye'mizin hür ve demokratik seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanı ve hükümetinin yanında yer almıştır. Bununla birlikte ilk anlardan itibaren T.C. Üsküp Büyükelçiliği ile birlikte Demokrasi Nöbetlerine başlamış, bu nöbetlerde Genel Başkanımız Sayın Erdoğan Saraç en önlerde yer almıştır."

Darbe girişiminin 5. yıl dönümünde anavatan olarak nitelendirdikleri Türkiye Cumhuriyeti'ne kayıtsız, şartsız bağlılıklarını bildiren TMBH, başta Ömer Halisdemir olmak üzere şehit olanlara Allah'tan gani gani rahmet, gazilere acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Kuzey Makedonya hükümetine de bu vesileyle çağrıda bulunulan açıklamada, "Allah ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne bir daha böyle günler göstermesin. Bu fırsattan istifade ederek Makedonya hükümetine hain FETÖ örgütü yapılanmasında yer alan 85 kişinin ivedilikle Türkiye'ye iade edilmesi veya sınır dışı bırakılması çağrısında bulunuyoruz." denildi.