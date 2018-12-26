‘Türk Yıldızları’ pilotu FETÖ’den gözaltında 

Güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) nefes aldırmıyor. Dün Konya merkezli 11 ilde FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen, FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün ‘mahrem abileri’ tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıkarıldı.

40’I YAKALANDI

Şüphelilerin arasında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi ‘Türk Yıldızları’nda görevli hava pilot yüzbaşı Ali Onur Adalı’nın da bulunduğu öğrenildi. Çıkarılan gözaltı kararları sonrasında harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon başlattı. Öte yandan dün Türkiye genelinde FETÖ’cülere yönelik birçok operasyon düzenlendi. Savcılık talimatıyla harekete geçen polisler ihanet şebekesinin belini kırdı. Operasyonlar sırasıyla şöyle gerçekleştirildi.