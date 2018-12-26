‘Türk Yıldızları’ pilotu FETÖ’den gözaltında
FETÖ operasyonları kapsamında ‘Türk Yıldızları’nda görevli pilot yüzbaşı Ali Onur Adalı yakalandı. Savcılık 42 ilde 46’sı muvazzaf asker 97 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Baskınlarda 40 hain yakalandı.
Güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) nefes aldırmıyor. Dün Konya merkezli 11 ilde FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen, FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün ‘mahrem abileri’ tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıkarıldı.
40’I YAKALANDI
Şüphelilerin arasında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi ‘Türk Yıldızları’nda görevli hava pilot yüzbaşı Ali Onur Adalı’nın da bulunduğu öğrenildi. Çıkarılan gözaltı kararları sonrasında harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon başlattı. Öte yandan dün Türkiye genelinde FETÖ’cülere yönelik birçok operasyon düzenlendi. Savcılık talimatıyla harekete geçen polisler ihanet şebekesinin belini kırdı. Operasyonlar sırasıyla şöyle gerçekleştirildi.
‘Askeri mahrem’ yapılanmaya darbe
Van merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), FETÖ/PDY’nin ‘askeri mahrem’ yapılanmasına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY’nin ‘ardışık arama’ ve ‘kripto şifreleme’ yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturmada 14’ü muvazzaf, 4’ü kamudan ihraç edilen ve eski bir askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. Emniyet tarafından gerçekleştirilen operasyon hakkında şu açılamalara yer verildi: Operasyonda aralarında FETÖ/PYD’nin Van ‘askeri mahrem yapılanması’ sorumlusunun da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
25’i kripto muvazzaf
İzmir’de, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Emniyetin başlattığı dokuz ildeki operasyonlarda 21’i şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün kripto haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. 26’sı İstanbul’da olmak üzere toplam 38 adrese operasyon düzenleyen polis, 16 şüpheli şahsı adreslerinde gözaltına aldı. 18 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
FETÖ’cüler sapıklıkta sınır tanımıyor
Eski Danıştay Üyesi Hamza Eyidemir, bilgisayarında FETO’nun fotoğrafını ‘Peygamberimiz’ diye kaydettiği ortaya çıktı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ, sanığın bilgisayarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait video ve fotoğraflar ile Gülen’i öven yazı ve slaytların bulunduğunu, Gülen’in ‘Peygamberimiz’ şeklinde kaydedildiğinin belirlendiğini söyledi. Mahkeme heyeti yapılan açıklamaların ardından, Eyidemir’in tutuklanmasına karar verdi.
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