Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem! Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde 9 başlık

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketi ve akabinde Yunanistan'daki orman yangınları sonrası iki komşu ülkenin birbirine destekleri ilişkileri yumuşama aşamasına soktu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için Yunanistan'ı ziyaretiyle ilişkilerde yeni bir döneme girildi. Başkan Erdoğan'ın davetiyle de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.



Başkan Erdoğan'ın aralık ayındaki ziyaret sırasında imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'yle iki taraf da dostane ilişkileri, karşılıklı saygıyı, barış içinde bir arada yaşamayı ve anlayışı geliştirmeye ve aralarındaki her türlü anlaşmazlığı barışçıl yollarla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye kararlı olduğunu beyan etti.



Ziyaretten bu yana, iki taraf da bildirge ruhuna uygun şekilde, karşılıklı güven inşa ederek mevcut sorunları uygun şekilde ele alacak bir ortam sağlanmasını hedefliyor ve bildirgeye bağlılıklarını sürdürüyor. Erdoğan-Miçotakis buluşmasında masada 9 gündem maddesi var.



* 10 Yunan adasına kolaylaştırılmış vize prosedürü sürecinin devamı.

* 10 milyar dolar ticaret hedefi için atılabilecek adımlar.

* İş insanlarının yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi.

* İşbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesi için Ortak Eylem Planı'nın devamı.

* Batı Trakya Türk azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik'teki soydaşlarla ilgili konular.

* Terörle mücadelede işbirliği ve bu konulardaki beklentiler.

* Düzensiz göçle ortak mücadele.

* Türkiye, İsrail-Filistin çatışması konusunda görüşlerini aktaracak.

* Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmalar.