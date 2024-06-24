Türk-Yunan tarihinde bir ilk! AK Parti Sözcüsü Çelik: Son zamanlarda gelişen diyaloğun bir neticesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezindeki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiği, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasını ifade ettiler. İttifakın birliği konusunda hassasiyetlerini bir kez daha vurguladılar.

TERÖRİSTANA GÖZ YUMULMACAK

Suriye'nin kuzeyindeki terörist faaliyetleri yakından takip ediyoruz. YPG PYD unsurlarının yerel seçim arayışı vardı. Şiddetle karşı çıkmıştık. Çeşitli arayışlar var. Sert tutumumuzu sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile demokrasi diye pazarlanılması kabul edilemez. Esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Terör devleti kurmak için bir yöntemi istismar ediyorlar. Bu daha büyük kaosa neden olabilecek. Suriye toprak bütünlüğünü ve Türkiye'yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir.

VERGİ REFORM PAKETİNDE SONA DOĞRU

Bugün iki genel başkan yardımcılarımızı sunumu var. Biri ekonomi diğeri insan hakları konusunda. Orta vadeli program kapsamında vergi adaletinin sağlanması için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medya ya da başka yerlere sızan 'şuraya, buraya vergi gelecek' açıklamalar spekülatiftir. Çalışmalar vergi adaletin sağlanması için yapılmaktadır. Son kararı siyasi irade verir. Herhangi şekilde resmi olarak açıklanmamış bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isterim. Vergide adalet hedeflenirken enflasyonist sonucun ortaya çıkmaması, üretim, istihdam, ihracat süreçlerinin etkilenmemesi büyük bir hassasiyetle değerlendirilecektir. Ekonomi yönetimimiz son derece net, şeffaf, Türkiye'deki sıkıntıları giderecek dünya tarafından kabul gören program uygulanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği yüksek seviyededir.

"İSRAİL SAVAŞI YAYMAK İSTİYOR"

Netanyahu yönetimi artık bütün dünyada ister çekimser cümleler kursunlar, bilinen şu bunlar doğrudan soykırıma imza atan bir yapıdır. En son İsrail hapishanelerinde esirlere yaşatılan vahşet çok vahimdir. Netanyahu ve ekibi artık kendi kişisel ikballerini garantiye almak için bu soykırımı yönetmektedir. Savaşın Lübnan'a sıçratılmaya çalıştığını görüyoruz. Bir dünya savaşı çıkarma konusunda niyetlerini belli ediyorlardı. Sunulan barış planlarına Hamas olumlu yaklaşırken Netanyahu tarafı olumlu yaklaşmıyor. Netanyahu'ya söz geçiremeyenler Hamas üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. ABD başta olmak üzere önemli devletlerin Netanyahu üzerinde baskı kurması şarttır.

Cumhurbaşkanımızın izlediği barış siyasetiyle biz savaşla mücadele etmeye devam edeceğiz.

SORU-CEVAP

(Mehmet Şimşek'in CHP ile toplantısı)

Konu şununla ilgili bir konu. Biz özgüvenli bir hükümete sahibiz. Orta Vadeli programda Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi için gereken sonuçları üretiyoruz. Bununla ilgili de bilgi almak isteyen olursa bakanlarımız gerekli bilgileri verir. Bunlar hükümetin, bakanlığın zaten bildiği konular. Bugünkü görüşmede değerli Bakanımız Mehmet Şimşek Bey hükümet olarak neler yaptığımızı paylaşmış oldu. Onlar bir açıklama yapmışlar, 'Biz öneri getirdik ve kabul edilmedi" diye. Herkes öneri getirebilir. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor ve öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde ilerliyor.

Yurtdışı çıkış harcı 3 bin liraya yükseltilir mi?

Bu konu çok gündem oldu ama konuşulan her şey bir taslak düzeyinde, son karar verilinceye kadar hiçbiri geçerli değil. Burada esas amaç birincisi gelir dağılımındaki adaletsizliklerine göre plan yapmak.

Hangi illerde değişim bekleniyor?

Teşkilat Başkanlığımız birçok çalışma yapıyor. Örneği bir yerde başarı olsa bile değişim gerçekleşebilir. Bizim teşkilat başkanlarımız çok tecrübeli. Öteden beri Cumhurbaşkanımızın siyasi deneyiminden itibaren başlayarak teşkilatlara verdiği önem var. Bunları bir bayrak yarışı olarak değerlendirmemiz lazım. Vekaletle idare edilen illerimiz vardı, oralarda atamalar olacak ve sizlere açıklayacağız.