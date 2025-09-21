İSTANBUL 27°C / 18°C
  Türkevi'nde coşkulu karşılama... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Ortadoğu'yu görüşeceğiz
Politika

Türkevi'nde coşkulu karşılama... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Ortadoğu'yu görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da 'TRK' uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Türkevi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Erdoğan, 'Ortadoğu'da atılacak her adım bizim için hayati önemdedir. Bu konuyla ilgili sayın Trump ile görüşeceğiz' dedi.

AA21 Eylül 2025 Pazar 21:00
Türkevi'nde coşkulu karşılama... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Ortadoğu'yu görüşeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

TRUMP İLE ORTADOĞU'YU GÖRÜŞECEĞİZ

New York'taki Türkevi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerle görüştü. Trump ile yapılacak olan görüşmenin gündemi ile ilgili gelen soruyu cevaplayan Erdoğan, "Ortadoğu'da atılacak her adım bizim için hayati önemdedir. Bu konuyla ilgili sayın Trump ile görüşeceğiz." dedi.

