Türkevi'nde diplomasi trafiği... Başkan Erdoğan: Küresel oyuncu haline geldik

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve delegasyonları bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 78'incisi, yarın New York'ta başlayacak.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi ABD'deki diplomasi trafiğini de sürdürüyor.

ABD'DE İKİNCİ GÜN TEMASLARI



Erdoğan, bugünkü programı kapsamında, New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından düzenlenen ABD'li bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantıda Türkiye'nin, Cumhuriyetin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlandığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlamak; bölgesinde barış, istikrar ve refahın tesisi; uluslararası sistemin adaletsizliklerini giderme gibi amaçlarından söz etti.

Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, tüm çatışma alanlarında kalıcı barışın tesisi ve Türkiye'nin dostlarının sayısını artırma amaçlarıyla diplomasiye öncelik vermeye devam edileceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin canlandırılması için açılan fırsat penceresini işaret etti. Bu konuda Avrupa Birliği'nin tavrının belirleyici olacağını özellikle belirtti. Türkiye-ABD ilişkilerinin ise gelişmesinden duyulan memnuniyeti anlattı. ABD Başkanı Biden'la iki ülke arasındaki meselelerde zaman zaman baş gösteren tıkanıklıkların çoğunun açıldığını, temasların pozitif gündemle artırılması kararını duyurdu.

Başkan Erdoğan, PKK, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu geri dönüşleri gibi konularda uluslararası dayanışmanın artırılması gerekliliğini ortaya koydu.

Toplantıda Başkan Erdoğan, uluslararası sistemin kurallara dayalı ve adil bir biçimde reforma tabi tutulması gereğinin de altını özellikle çizdi. Son zamanlarda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok ismin bu anlayışı ortaya koyan söylemlerini hatırlattı.

Başkan Erdoğan, tüm bu gelişmelerin kendisinin dillendirdiği "Dünya Beşten Büyüktür" tespitinin teyidi anlamına geldiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve kutsallara yönelik saldırıların arttığını da anlattı ve bunlara ifade özgürlüğü gerekçesiyle göz yumulmasının oluşturduğu büyük tehlikeyi de gözler önüne serdi. Herkesi bu çirkin olaylara tepki göstermeye çağırdı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız ve SETA tarafından düzenlenen ABD'li bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.



Türkiye'nin, Cumhuriyetin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla... pic.twitter.com/6Gyc6ppxP5 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 18, 2023

ABD'de Düşünce Kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı yapan Başkan Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Gizli açık kısıtlamalara rağmen savunma sanayisinde küresel oyuncu haline geldik. 2023'ün ilk yarısında savunma ihracatı 2 milyar 400 milyon dolara ulaştı.

Bölgemizdeki her gelişme iyi terörist-kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Teröristle müzakere olmaz, dostluk, ortaklık kurulmaz.

ABD ile işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biden'la görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık, temaslarımızı arttırma kararı aldık.

(Türkiye-ABD) Her iki ülke için de tehdit kaynağı olan terör konusunda iş birliğimizi güçlendireceğiz.

YARIN 13'ÜNCÜ KEZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK



BM Genel Kurulu'nda bugüne kadar 12 konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın bir kez daha BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ilk kez 2005'te "Başbakan" sıfatıyla hitap etmişti.

BM KÜRSÜSÜNDEN "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" VURGUSU



Erdoğan, ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından katıldığı 2014 yılındaki 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle, BM'nin reform ihtiyacını net şekilde ortaya koydu.

Erdoğan, o konuşmasında şunları kaydetti:

"Daha fazla gecikmeden, daha fazla mazlum insan, masum insan hayatını kaybetmeden, küresel vicdan daha fazla yaralanmadan, Birleşmiş Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleri ile bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi, küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer 'hayır' derse hayır, 'evet' derse o zaman icraata geçilebiliyor. Filistin'de sadece birkaç ay içinde 2 binden fazla masum insan katledilirken, Birleşmiş Milletler beklenen çözümü üretememiştir. Suriye'de 4 yıldır 200 binden fazla kişi katledilirken, 9 milyona yakın insan yer değiştirirken, Birleşmiş Milletler yine etkili çözümler sunamamıştır."