Türkiye 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor! Başkan Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamalarından satır başları:

* Bu sene 41. Yaşını kutlayan DEİK'e 41 kere maşallah diyorum.

* Başarılarıyla ilham veren, yeni yolları açan, değer üreten, küresel vizyonu milli değerlerle harmanlayan büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

* Dış politikada ön yargılarla hareket etmedik. Tüm ülkelerle ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde geliştirme çabasında olduk.

* Afrika'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya bütün buralara yayılan iş konseyleriyle DEİK aynı zamanda ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. DEİK, Türk özel sektörünün faaliyetlerini başarıyla icra ediyor.

* Bizim dış politika felsefemizin temelinde Hz. Mevlana'nın pergel metaforu vardır. Pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken diğeriyle cihanı kucaklamayı yakın uzak demeden tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz.

* Sadece 2025 yılında 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim, ülkemizde 136 misafiri ağırladık, 84 yurtdışı ve yurtiçi görüşme gerçekleştirirken 134 kabul yaptık.

* Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımlarına tanık oldum. Çalışarak, didinerek kurduğunuz ticaret köprülerini bizzat müşade ettim. Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni nasıl başarıyla temsil ettiğinize şahitlik ettim.

* 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le birlikte yol yürümeye, dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz.

* İhtilaflar yerine müştereklere odaklandık. Dış politikada düşmanlık ve ön yargılarla hareket edemiyoruz. İç siyasette Ankara'ya sıkışmadık.

* Darbe girişimlerinden, ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızın sizler şahidisiniz.

* Eser, hizmet siyasetini aralıksız sürdürdük. Türkiye'yi daha güçlü aktör yapacak hamlelerine yenilerini ekledik.

* Türkiye'nin başarı grafiği artıyor. 2025'te hizmet ihracatımız 122,6 milyar dolara, mali ihracımız 273,3 milyar dolara yükseldi.

* 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi.

* 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.

* Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında yüzde 29,5 artış oldu.

* Haziran ayında takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz.

* Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.

* Küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır.

Onlar tek bir krizle dahi doğru düzgün baş edemezken biz farklı cephelerde aynı anda pek çok sorunla mücadele ediyor, bunları başarıyla yönetebiliyoruz.

* Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor. Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini arttırmaktadır.

* İhracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği veriyor, üretim ve rekabet güçlerini desteklemeyi sürdürüyoruz.

* Finansmana erişim ne kadar önemliyse bu kaynakların doğru yerde, doğru biçimde kullanılması da o derece önemlidir. Ülkemizin kıt kaynaklarının verimsiz alanlara değil üretime, ihracata, yatırıma ve sanayiye gitmesini arzu ediyoruz.

* Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır.

* Türkiye'ye gelin ve yerleşin. Sizlerde Türkiye'nin güçlü büyüme sürecinin bir parçası olun. 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek. Türkiye'yi sadece yatırım yapılan değil, yatırımı yönlendiren küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız.

* Sanayi imalatında ve tarımsal üretimde uygulanan kurumlar vergisi oranını yarıya indirdik. Sanayicilerimiz ve çiftçimiz artık %12,5 kurumlar vergisi ödeyecek. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyoruz. Mesajımız çok açık, operasyonlarını Türkiye'den yönet avantajlardan yararlan.

* Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız belirli şartları sağlamaları halinde yurtdışında elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.

* Türkiye'yi sadece yatırım yapılan değil, ticaretin yönlendirildiği küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız.