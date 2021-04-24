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Politika

Türkiye-ABD hattında diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 07:54 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 07:55
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde ele alınan konular detaylı olarak değerlendirildi.

İki liderin haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞI BLİNKEN'LA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü.

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