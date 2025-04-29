İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2025 Salı / 2 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4503
  • EURO
    43,8948
  • ALTIN
    4094.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Taraflar mutabık kaldı: Türkiye ile ABD arasında kritik zirve
Politika

Taraflar mutabık kaldı: Türkiye ile ABD arasında kritik zirve

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'nın, Ankara'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA29 Nisan 2025 Salı 12:17 - Güncelleme:
Taraflar mutabık kaldı: Türkiye ile ABD arasında kritik zirve
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve ABD Savunma Bakanlığında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, yakın zamanda karşılıklı olarak en üst düzeyde ifade edildiği üzere, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayi işbirliğinin çeşitli veçhelerinin derinleştirilmesi imkanlarını ele almış, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını yinelemişlerdir."

Açıklamada, bir sonraki toplantının gelecek yıl ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

  • Türkiye-ABD Savunma Grubu
  • işbirliği
  • toplantı
  • derinleştirilmesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.