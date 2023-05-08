Türkiye, ABD'nin S-400 teklifini reddetti

Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında F-35 ve S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin F-35 projesine geri dönüşüyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Biz şu anda F-35'e geri dönelim demiyoruz, paramızı verin diyoruz. Çünkü biz kendi milli muharip uçağımızı üretiyoruz. ABD ile ilişkileri biz de düzeltmek isteriz, bunun için gerekli mekanizmaları da kurduk. Ancak ABD'yle biz durduk yere kötü olmuyoruz, FETÖ Amerika'da, Amerika PKK'YPG'yi destekliyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, ABD'NİN 'S-400' TEKLİFİNİ REDDETTİ!

S-400'lerle ilgili ABD'nin çeşitli teklifler sunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bunun kontrolünü bize verin, başka yere verin gibi, doğrudan bizim egemenliğimizi ilgilendiren tekliflerde bulundu. Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız, egemenliğimiz?" dedi.

ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'leri Ukrayna'ya göndermesini teklif ettiğini aktaran Çavuşoğlu ayrıca, "ABD, S-400'leri Ukrayna'ya gönderir misiniz dedi, biz olmaz dedik" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DA AK PARİ'NİN DE OYU ARTIYOR"

Seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bu seçim bir beka meselesidir" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, "Antalya'da tepkiler çok iyi, gerçekten beklediğimin de ötesinde. Çünkü bu seçimin kritik bir seçim olduğunu biliyorlar. Toplumun her kesimiyle diyaloğumuz çok iyi. İlk turda İnşallah bitecek. Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'nin de oyu artıyor" değerlendirmesini yaptı.

"BİRBİRİMİZE SEVGİ SAYGI DUYUYORUZ"

Çavuşoğlu, "Muhalefet seçmeniyle konuşuyoruz, selamlaşıyoruz. Seçime gidiyoruz düşman değiliz. Her zaman birbirimize sevgi saygı duyuyoruz. Herkes Antalya'yı örnek gösteriyor.

"MUHALEFETİN ÜSLUBU ÇOK SERT"

AK Parti'nin oy oranı şu anda yüzde 40'ın üstünde. Bence muhalefetin üslubu çok sert. Mitinglerde küfürlü konuşuyorlar.

"14 MAYIS SEÇİMLERİNİ BİR BEKA MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUM"

14 Mayıs seçimlerini bir beka meselesi olarak görüyorum. Şu anda karşımızdaki aday ve ittifak Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız diyor, FETÖ ve PKK iltisaklı KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz diyor Kılıçdaroğlu. Mahkemeye gidenler mahkemeyi kazanıyorsa zaten mecburen iade ediliyor. Kılıçdaroğlu mahkemeyle iade edilmeyenleri söylüyor. Bu kişilerin bakanlığa dönmesi bir beka meselesi değil mi?" dedi.