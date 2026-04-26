Türkiye arabuluculuk diplomasisine hız verdi! 3 ülkeyle peş peşe kritik temas

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li arabulucularla telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, İRANLI VE PAKİSTANLI MEVKİDAŞLARIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.