13 Eylül 2021 Pazartesi 14:52 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 15:36

Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, 12 Eylül'deki tatbikatın başlangıç töreninde yaptığı konuşmada, üç ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için önemli adımlar attığını belirtti. Mirzeyev, "Üç Kardeş 2021" tatbikatının, üç ülkenin askerleri arasında geniş bir deneyim ve görüş alışverişi ve mesleki eğitimlerinin daha da iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağına emin olduğunu da söyledi.

'TATBİKAT ULUSLARARASI ANLAMDA DA BİR ÖNEM KAZANIYOR'

Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan AVİM Başkanı emekli Büyükelçi Alev Kılıç da bu tatbikatın ilk defa olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Bu tatbikatın bir dayanağı var, durup dururken ortaya çıkmadığını da anlıyoruz. Temmuz ayında üç ülkenin meclis başkanları Bakü'de bir toplantı gerçekleştirdiler. Burada bir törenle Bakü Beyannamesi'ni onayladılar. Bu beyannamede üç ülkenin işbirliğini geliştirmesi ana noktaydı. Beyannamede, kültürel, tarihi bağlar ve karşılıklı saygı ve güvene dayalı işbirliği amaçlanıyor. Aynı zamanda beyannamede, bölgede barışın sağlanması, istikrarın gerçekleştirilmesi ve ekonomik gelişme ön plana çıkarılmıştı. Dolayısıyla bu anlayış içinde bir askeri tatbikat yapıldığını anlıyorum. Bugün bölgede meydana çıkan istikrarsızlık özellikle Afganistan'daki durum göz önünde bulundurulunca tatbikat uluslararası anlamda da bir önem kazanıyor.

'BU TATBİKATIN HERHANGİ BİR HEDEFİ VEYA KARŞI GÜCÜ YOK'

Peki, tatbikatın "stratejik bir hedefi" bulunuyor mu? Kılıç, bu konuda, "Bu tatbikatın herhangi bir hedefi veya karşı gücü yok. Bu daha ziyade üç ülkenin arasındaki bugüne kadar pek de bulunmayan askeri işbirliğinin geliştirilmesi veya işbirliği olanaklarının araştırılmasını hedefliyor" değerlendirmesinde bulundu.

DAHA GENİŞ ÇAPLI BİR ASKERİ İŞBİRLİĞİNE DÖNÜŞEBİLİR Mİ?

Emekli Büyükelçi Alev Kılıç, "Bu üç ülke yakın işbirliğine çok değişik alanlarda zaten açık buna bir de savunmanın eklenmesi hiç şaşırtıcı değil. Şu andaki tatbikat çok sınırlı. Sadece özel kuvvetleri kapsıyor. 'Bu özel kuvvetler arasındaki işbirliği ileride daha geniş çaplı bir askeri işbirliğine dönüşebilir mi' zaman içinde görülecek. Bu tatbikat sonrasında değerlendirilecektir" diye de ekledi.