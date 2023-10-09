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Politika

Türkiye barış için devrede: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda görüşmeler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

9 Ekim 2023 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Türkiye barış için devrede: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda görüşmeler
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Abbas-Erdoğan görüşmesinde, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

ERDOĞAN LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ İLE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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  • telefon

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