Türkiye barış için devrede: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda görüşmeler

Abbas-Erdoğan görüşmesinde, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la kabine toplantısına bir süre ara vererek bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.... — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 9, 2023

ERDOĞAN LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ İLE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.