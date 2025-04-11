Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan dışişleri bakanları bir araya geliyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ADF kapsamında düzenlenecek toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman katılacak.

Fidan'ın toplantıda, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik hakkında verilen hükmün ardından yaşanan gelişmelerin ve sürecin yakından takip edildiğini aktararak, Bosna Hersek'in Dayton Barış Anlaşması temelinde toprak bütünlüğünü, anayasal düzenini, iki entite ve üç kurucu halktan oluşan egemen devlet yapısını muhafaza etmesinin önem teşkil ettiğini dile getirmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nde artan ayrılıkçı eylem ve söylemlerin kabul edilemez olduğuna değinerek, bu kapsamda tüm kurucu halkların yapıcı bir rol oynayıp, Bosna-Hersek'teki gerginliğin bir an önce giderilmesi için çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması açısından önem taşıdığına vurgu yapması bekleniyor.

- TÜRKİYE-BOSNA HERSEK-HIRVATİSTAN ÜÇLÜ DANIŞMA MEKANİZMASI DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

Üç ülke arasında 2010'da tesis edilen danışma mekanizması, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler bulunması anlayışıyla Balkanlar'da işbirliğinin artırılmasına, istikrara ve somut projeler vasıtasıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor.

Mekanizma çerçevesinde bugüne kadar dışişleri bakanları düzeyinde dokuz toplantı düzenlendi. Son toplantı Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 29 Haziran 2024'te Dubrovnik Forumu kapsamında yapıldı.

- TÜRKİYE'NİN, BOSNA HERSEK'TE BARIŞ VE İSTİKRARIN MUHAFAZASINA YÖNELİK ÇABALARI

Bosna Hersek Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu'nun üyesi olan Türkiye, Bosna Hersek'te barış ve istikrarın sürdürülmesi ve pekiştirilmesi için ikili, bölgesel ve çok taraflı platformlarda aktif çaba gösteriyor.

Türkiye, Bosna-Hersek'teki uluslararası barış misyonu Avrupa Birliği Barış Gücü'ne (EUFOR Althea) AB ülkeleri dışında en fazla asker katkısı veren ülke konumunda bulunuyor.

Dodik hakkında verilen mahkeme kararının ardından, iki entiteden Sırp Cumhuriyeti, Bosna Hersek'in anayasal düzenini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden birtakım adımlar atmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic'le 14 Mart'ta İstanbul'da bir araya gelmişti.



Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığınca Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve anayasal düzenine yönelik Türkiye'nin desteğini vurgulayan bir açıklama yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üye Zeljka Cvijanovic'le 22 Mart'ta İstanbul'da görüşmüş ve gerekli mesajları iletmişti.

Erdoğan ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve ana akım Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile telefon görüşmeleri yapmıştı.