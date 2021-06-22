22 Haziran 2021 Salı 14:59 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 15:09

Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan Ulaş Dersim kod adlı PKK'lı Ulaş Doğan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda, Süleymaniye'nin Kaladize ilçesinde hedefe ulaşıldı.

"Milli İstihbarat Teşkilatı tarih yazıyor" diyen İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, gerçekleştirilen başarılı operasyonların, artık terör örgütü PKK'nın kalıcı çöküş içerisinde ve geri dönülmez bir noktada olduğunu gösterdiğine vurgu yaptı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLMEYE DEVAM EDECEK"

TRT Haber yayınında konuşan Dr. Eray Güçlüer, operasyonun kırmızı kategoride inanılmaz bir başarı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce de terör örgütü mensuplarının artık neredeyse tamamının, üst düzey bütün teröristlerin tespit edildiğini, etkisiz hale getirilmelerinin sadece zaman meselesi olduğunu ifade etmiştik. Bundan sonra da bu operasyonlarla üst düzey yetkililerinin etkisiz hale getirileceğini söyleyebiliriz. Sahada hem teknik takip hem de insana dayalı istihbaratta gerçekten Milli İstihbarat Teşkilatı tarih yazıyor.

Bu tür teröristleri sıradan teröristlerin bile görmesine izin verilmezken, MİT'in sınırlarımızdan belki yüzlerce kilometre derinlikteki o dağlık arazide tespit edip nokta operasyonlarıyla etkisiz hale getirmesi gerçekten büyük bir başarı. Terör örgütü mensuplarının bundan sonra da MİT tarafından etkisiz hale getirilmeye devam edeceğini de rahatlıkla ifade edebiliriz."

MİT'İN NOKTA OPERASYONLARI

İçişleri Bakanlığı ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin kod adlı terörist, 8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı ve TSK tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, 5 Haziran'da Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında 11 Haziran'da gerçekleştirdiği nokta operasyonda etkisiz hale getirildi.