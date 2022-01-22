Rumların sinsi 'PKK' planı ortaya çıktı

Türkiye Gazetesi 22 Ocak 2022 Cumartesi 08:26 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:07

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'nin; skandala imza atarak terör örgütü PKK'nın siyasi kolu PYD'ye temsilcilik açma izni vermesinin yankıları sürüyor. Ankara ve Lefkoşa Rumların çirkin tahrikine sert çıkarken terör merkezi Kandil, Rum Kesimi'ndeki temsilciliğin başına Türkiye'de 10 yıl hapis yatan PKK hükümlüsü Çerkez Korkmaz'ı atadı. Rum yönetiminin kirli hesabını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu deşifre etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Rumların PKK ile ilişkilerini yeni bir boyuta taşıdığını söyleyen Ertuğruloğlu "Esas hedef PKK'lı bir teröristi Rum Meclisine sokmak ve daha sonra Avrupa Parlamentosuna göndermek. Bu yolla da dünyanın en azılı terör örgütüne meşruiyet kazandırmayı hedefliyorlar" dedi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Rum kesimine tepki göstererek, "KKTC olarak bize bu kadar yakın olan Güney Lefkoşa'da böyle bir yapılanmanın olmasına izin vermeyeceğiz ve gereken neyse yapacağız" dedi.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da yaptığı açıklamada GKRY'nin Ada'da iki toplum arasında düşmanlığı daha da körüklemek üzere yeni adımlar attığını kaydetti. "Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, terör yanlısı bir tutumla, kanun dışı faaliyetlere zemin hazırlamaya başlamıştır" diyen Sucuoğlu, Türkiye'nin gücünü ve kararlılığını hafife alanların, Türkiye ve KKTC'nin her türlü terör faaliyetine gereken dersi verebilecek güçte ve kararlılıkta olduğunu bilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başbakan Sucuoğlu "Eli kanlı bu cinayet şebekesine ofis açtırarak faaliyet serbestisi vermesi, Rum yönetiminin terörü besleyen geçmişinde yeni bir sayfadır. AB üyesi de olan GKRY, bu girişimi ile gerek Ada üzerinde gerekse de bölgesel huzuru tehlikeye atmaktadır" ifadelerini kullandı.