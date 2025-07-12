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Politika

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmaya kilitlendi

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampı başladı. Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 10.00'da yapacağı açılış konuşmasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Terörsüz Türkiye dönemine ilişkin çok önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ12 Temmuz 2025 Cumartesi 07:59 - Güncelleme:
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmaya kilitlendi
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AK Parti'de gelenekselleşen Kızılcahamam kampının 32'ncisi başladı. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açılış konuşmasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın silah yakmasıyla resmen başlayan Terörsüz Türkiye dönemine ilişkin çok önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen açılış konuşmasını bugün yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütünün silah bırakması ve sürecin yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programı pazar gününe kadar devam edecek. Milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek.

Kamp, 'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' temasıyla düzenlenecek.

İç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak. Ayrıca bazı bakan ve parti yöneticileri de sunumlar yapacak.

Kampta AK Parti'nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak. 3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.

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