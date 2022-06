'Türkiye dünyada çok önemli bir rol oynuyor'

Maduro ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Avrupa ve Asya'da büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Maduro, Türkiye'nin aynı zamanda dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer aldığını belirtti.



- "Türkiye bizim için örnek teşkil ediyor"

Türkiye'nin büyük bir politik etkisi olduğunu dile getiren Maduro, şunları söyledi:

"Biz böyle görüyoruz, biz bunu böyle düşünüyoruz değil, bunun ötesinde bu bir gerçek. Türkiye çok önemli bir potansiyele sahip. Yeniden doğan dünya için büyük bir potansiyel. Bir dünya ki biz buna çok kutuplu dünya diyoruz. Çok merkezli bir dünya diyoruz. Biz bu dünya için barışın tesis edilmesini, uluslararası hukukun tesisini istiyoruz. Bu dünya eş güdüm, iş birliği dünyası olmalı. Birlikte var olabilmenin dünyası. Yine medeniyetler arasındaki diyaloğun, dinlerin, kültürlerin dünyası olmalı. Bu anlamda Türkiye bizim için bir örnek teşkil ediyor. Dünyayı jeopolitik olarak değerlendirdiğinizde Türkiye çok önemli bir rol oynuyor."



Maduro, Venezuela'nın da bölgesinde güçlü bir sesi olduğunu kaydederek, "Venezuela artık kendini toparlamaya başlıyor. Bizim bütün ülkemizin vücudu bir işkenceye maruz kaldı. Bütün tehditlere, yaptırımlara, blokajlara maruz kaldı ama artık bu vücut şaha kalkıyor, yola çıkıyor. Bizim için bu artık kendini toparlama süreci. Biz mütevazı bir ülkeyiz ama önemli bir özelliğimiz var. Biz (dünyada) petrolde ilk sıradayız." dedi.



- "Türkiye ile yaptığımız iş birliği, barış ve dostluk iş birliğidir"



Türkiye ile Venezuela arasındaki iş birliğine değinen Maduro, "Türkiye ile yaptığımız iş birliği, barış iş birliğidir, dostluk iş birliğidir, aynı zamanda eş güdüm iş birliğidir. İşler iyiye gidiyor, iyi sonuçlar alıyoruz. Bu bağlamda yeni bir dünya doğuyor. Hiç kimse buna mani olamayacak. Hegemonyalar artık olmayacak. Hegemonlar olmayacak. Bunları geride bırakacağız. Burada yine uluslararası hakların, diplomasinin, insanlığın barış içerisinde yaşama sözü geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ülkesine verdiği destekten dolayı Venezuela halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye şükranlarını sunan Maduro, "En zor anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, salgın zamanında Türkiye her zaman oradaydı, bizim yanımızdaydı. Bize her zaman destek oluyordu. Bütün süreçlerde, bütün gereken her şeyi, sağlık için salgını aşmak için seferber etti. Bunu birlikte başardık." dedi.

Maduro, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021'in "güç yıllar" olduğunu ve Türkiye'nin Venezuela'ya verdiği destekle o dönemde dostluğun en önemli unsurunu bir kez daha sergilediğini ifade etti.

Ülkesinin toparlanma süreci içerisinde olduğunu dile getiren Maduro, Venezuela'nın ekonomik istikrara doğru ilerlemeye başladığını kaydetti.

Maduro, Venezuela'nın yaptırımlara ve salgına rağmen gösterdiği direnişle yeniden doğduğunu, ülke ekonomisinin ve ticaretinin büyüdüğünü kaydetti.

Türk iş insanlarına seslenen Maduro, "Türkiye'nin bütün yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. Turizm, madencilik, endüstri, lojistik için gelsinler yine bankacılık alanı için, petrol için, gaz için, altın için, kömür için Türk yatırımları Venezuela'ya gelsin. İşte o an bu an. Sizlere garantisini verebilirim. Yasal zeminimiz hazır. Bütün ekonomik, politik zeminlerimiz hazır. Bütün garantiyi ben size veriyorum. Bu bizim için artık bir açılım süreci. İki ülke arasındaki ilişkilerin açılım sürecindeyiz." diye konuştu.

İstanbul ile Karakas arasında karşılıklı uçuşlar olduğunu ve bu uçuşların artacağını dile getiren Maduro, Venezuelalıların Türkiye'ye ilgi duyduğunu ve Türk tarihine ilişkin büyük bir sevgi taşıdığını ifade etti.

Türkiye ile Venezuela arasında çok geniş iş birliği alanı olduğuna işaret eden Maduro, iki ülkenin 54 iş birliği anlaşması üzerinde görüştüğünü bugünkü görüşmede de turizm, tarım ve bankacılık alanında üç önemli anlaşmanın imzalandığını sözlerine ekledi.