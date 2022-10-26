Türkiye ekonomisi güven kazandı! Milletvekilleri 2023 bütçesini değerlendirdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları üzerinde görüşlerini dile getirdi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜVEN KAZANDI"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin maruz kaldığı siyasi ve ekonomik saldırılara rağmen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı etkin icra sayesinde birçok yıpratıcı operasyonlara karşı koyabildiğini belirtti.

Avrupa dahil birçok ülkenin enerji kriziyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Aksu, "Ülkemizde ise enerji alanında yapılan önemli yatırımlar, yerli kaynaklarımız ve ithal ülke çeşitliliğiyle sağlanan arz güvenliği sayesinde enerji sorunu yaşanması beklenmemektedir. Türkiye bu süreçte; enerji, ulaştırma, sağlık, eğitim ve diğer birçok alanda yaptığı altyapı yatırımlarıyla pozitif yönlü ayrışmış, rekabet üstünlüğü sağlamıştır. Terörle mücadelede destan yazılmış, egemenlik haklarımıza yönelik saldırılara kararlılıkla karşılık verilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik gelişmelerin olumlu seyir izlemesinin öncelikli olarak ülkedeki siyasi istikrarın sürdürülebilir olmasına bağlı olduğuna işaret eden Aksu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile demokrasimiz güçlenmiş, cumhur ile cumhuriyet kucaklaşmış ve Türkiye'nin önü açılmıştır. Çok şükür, Türkiye, etrafımızdaki ateş çemberine rağmen bir huzur ve güven adasıdır. İnanıyor ve güveniyoruz ki bu bütçe, toplumsal beklentilere cevap, toplumsal meselelere çözüm, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasının etkili bir aracı, kamu hizmetlerinin ülkemizin her yerinde her vatandaşımız bakımından erişilebilir olmasına katkı sağlayacak, egemenlik haklarımızı koruma kararlılığından taviz vermeyecek, Türkiye'nin lider ülke olma ülküsünün altyapısını oluşturmaya devam edecek, beka kararlılığından taviz vermeyecek bir bütçe olacaktır."

- TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEYİ BAŞARDIK"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bugün dünyanın en önemli gerçeğinin hayat pahalılığı ve enflasyon olduğunu söyledi.

Gelişmiş ekonomilerin resesyona doğru gittiğine işaret eden Kırkpınar, "Ülkemiz bu olumsuzluklardan etkilenmesine rağmen sizler tasvip etmeseniz de kendine özgü geliştirmiş olduğu ekonomik modeliyle bütün dünyadan pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır. Faizleri düşük tutarak ekonomiyi canlı tutmayı başardık. Büyümek için yatırımı teşvik ettik. Buna bağlı olarak istihdamımız ve üretimimiz arttı. Bu sayede hedeflediğimiz gibi Türkiye'yi bütün zamanlarda büyütmeyi şükürler olsun ki başardık." diye konuştu.

Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak toplumun her katmanıyla ilgili iyileştirmeler yaptıklarını aktaran Kırkpınar, şöyle devam etti:

"Asgari ücretten emekliye, sosyal konuttan tarıma, KOBİ'lerden öğrencilerimize, engellilerimizden kadınlarımıza kadar her bir kesimimizle yakından ilgileniyoruz. Zaten bunu bütçe kalemlerinde de çok rahatlıkla görebiliyoruz. Avrupa kara kışı, kara kara düşünürken biz doğal gazda yüzde 80'e varan bir destekle ve yine elektrikte yüzde 50'ye varan bir destekle dünyadan ve Avrupa'dan ayrışarak nasıl bir sosyal devlet olduğumuzu bu sayede yine göstermiş oluyoruz. Biz öteden beri milletimizin hep yanındayız ve bundan sonra da inşallah milletimizin yanında olmaya bu şekilde devam edeceğiz. Türkiye için yine büyük düşünüyoruz ve bir kere daha büyük adımlar atacak olmanın heyecanını inşallah 2023'te de yaşayacağız."