Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Büyükelçi Serdar Kılıç başkanlığındaki heyetin Ermenistan'a Alican sınır kapısından geçerek gitmesi bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; İlk kez yapılacak heyetlerarası görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleştirilmesi için bazı kararların alınması ve daha önce alınmış olanların yürürlüğe girmesi gündeme gelebilir.

Geçmiş yıllarda yapılan beş ayrı toplantıda kargo uçuşlarının başlatılması, sınırların açılabilmesi için teknik ve altyapı çalışmalarının yapılması kararlaştırılmıştı.

Diplomatik pasaport taşıyanların vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasının yanısıra, üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye-Ermenistan sınırından geçişlerinin başlaması konusunda mutabakata varılmıştı.

Ziyaretin, ABD-Ermenistan ve Azerbaycan arasında Zengezur geçişi ile ilgili anlaşma imzalamasının ardından yapılıyor olması da önem taşıyor.

AZERBAYCAN, PAŞİNYAN'IN UÇAĞININ HAVA SAHASINI KULLANMASINA İZİN VERDİ

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan Başbakan Paşinya'ın uçağı için hava sahası geçişi talebinde bulunduklarını ve bu talebe olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

Bağdasaryan, Paşinyan'ın 30 Ağustos'ta başladığı yurt dışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkeye döndüğünü kaydetti.

Bu gelişmeyi bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşmasına yönelik pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Bağdasaryan, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının da uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.