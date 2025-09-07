İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde önemli eşik! Yeni kararlar alınabilir
Politika

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde önemli eşik! Yeni kararlar alınabilir

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde önemli bir eşik daha aşılıyor. Türkiye ile Ermenistan ilk kez heyetlerarası görüşme için bir araya geliyor. Ziyaretin gelecek hafta başında yapılması planlanıyor.

NTV7 Eylül 2025 Pazar 10:01 - Güncelleme:
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde önemli eşik! Yeni kararlar alınabilir
ABONE OL

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Büyükelçi Serdar Kılıç başkanlığındaki heyetin Ermenistan'a Alican sınır kapısından geçerek gitmesi bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; İlk kez yapılacak heyetlerarası görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleştirilmesi için bazı kararların alınması ve daha önce alınmış olanların yürürlüğe girmesi gündeme gelebilir.

Geçmiş yıllarda yapılan beş ayrı toplantıda kargo uçuşlarının başlatılması, sınırların açılabilmesi için teknik ve altyapı çalışmalarının yapılması kararlaştırılmıştı.

Diplomatik pasaport taşıyanların vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasının yanısıra, üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye-Ermenistan sınırından geçişlerinin başlaması konusunda mutabakata varılmıştı.

Ziyaretin, ABD-Ermenistan ve Azerbaycan arasında Zengezur geçişi ile ilgili anlaşma imzalamasının ardından yapılıyor olması da önem taşıyor.

AZERBAYCAN, PAŞİNYAN'IN UÇAĞININ HAVA SAHASINI KULLANMASINA İZİN VERDİ

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan Başbakan Paşinya'ın uçağı için hava sahası geçişi talebinde bulunduklarını ve bu talebe olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

Bağdasaryan, Paşinyan'ın 30 Ağustos'ta başladığı yurt dışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkeye döndüğünü kaydetti.

Bu gelişmeyi bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşmasına yönelik pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Bağdasaryan, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının da uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.