İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2024 Pazartesi / 2 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7126
  • EURO
    35,4792
  • ALTIN
    2495.4
  • BIST100
    10941.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye: Ermenistan, kovulan Azerbaycanlılara dönmeleri için güvenlik garantisi vermelidir
Politika

Türkiye: Ermenistan, kovulan Azerbaycanlılara dönmeleri için güvenlik garantisi vermelidir

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 'Batı Azerbaycan'a dönüşün tarihi, kültürel ve hukuki esasları' temalı uluslararası konferans düzenlendi. Eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, 'Erivan ve Zengezur tarihi Türk yurdudur. Oradaki Türkçe isimler değiştirilmiştir. Uluslararası camianın dikkatini bu konuya yöneltmek istiyoruz. Biz bu evrensel cinayet karşısında susmayacağız. Ermenistan, kovulan Azerbaycanlılara dönmeleri için güvenlik garantisi vermelidir' dedi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 12:18 - Güncelleme:
Türkiye: Ermenistan, kovulan Azerbaycanlılara dönmeleri için güvenlik garantisi vermelidir
ABONE OL

İMZA İctimai Birliğinin düzenlediği konferansa Türkiye, Fransa, ABD, İsrail, Macaristan, Sırbistan ve Pakistan'dan siyasetçiler ile uzmanlar katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirilmesi ve devlet büyükleri ile şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan etkinlikte, Ermenistan'dan kovulan Azerbaycanlıların ata yurtlarına geri dönme olanakları müzakere edildi.

Sovyetler Birliği döneminde Ermenistan'dan çıkarılan Azerbaycanlıların oluşturduğu Garbi Azerbaycan İcması (Batı Azerbaycan Topluluğu) Başkanı Aziz Alekberli, son 200 yılda, şimdi Ermenistan arazisi olan Batı Azerbaycan'da Türklere karşı etnik temizlik ve soykırım politikası yürütüldüğünü belirtti.

Alekberli, Karabağ sorunu başladığında Ermenistan'daki 277 yerleşim biriminden yaklaşık 300 bin Azerbaycanlının kovulduğunu hatırlatarak, "Kültürel varlıklarımızı, Azerbaycanlılara ait izleri sildiler. Tarihi anıtlarımızı ya Ermenileştirdiler ya da tamamen yok ettiler. Bu konuda uluslararası kurumlara ve UNESCO'ya müracaat ettik. UNESCO Ermenistan'a Azerbaycanlılara ait tarihi anıtların durumunu öğrenmek için misyon göndermelidir. BM'den Ermenistan'a bu konuda çağrı yapıldı. Erivan yönetimi henüz buna yanıt vermedi." diye konuştu.

Ermenistan'dan kovulan Azerbaycanlıların geri dönüşü için hukuki konsept hazırladıklarını söyleyen Alekberli, "Biz barış yoluyla, insanlarımızın güvenliğinin sağlanması şartıyla ve onurlu şekilde dönmek istiyoruz. Ata yurdumuza dönmek bizim yasal hakkımız. Kimse buna hayır diyemez. Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanacak barış anlaşmasında Batı Azerbaycanlılarının durumuyla ilgili maddeler de yer almalıdır." ifadesini kullandı.

İMZA İctimai Birliği Türkiye Temsilcisi ve eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç da şu an Ermenistan sınırları içinde olan Batı Azerbaycan'dan zorla kovulan Türklerin vatanlarına dönme hakkı bulunduğunu dile getirdi.

Kılıç, Azerbaycan Türklerinin Ermenistan'dan kovulduğunu, mallarına el konulduğunu, dünyanın da buna sessiz kaldığını belirterek, "En son Azerbaycan Türkü 1988'de Batı Azerbaycan'dan zorla çıkarıldı. Bu aslında cinayet ve devlet suçudur. Bugün Ermenistan'ı savunanlar buna göz yumuyor. Erivan ve Zengezur tarihi Türk yurdudur. Oradaki Türkçe isimler değiştirilmiştir. Uluslararası camianın dikkatini bu konuya yöneltmek istiyoruz. Biz bu evrensel cinayet karşısında susmayacağız. Ermenistan, kovulan Azerbaycanlılara dönmeleri için güvenlik garantisi vermelidir." dedi.

Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Kılıç, "Batı bilsin ki Azerbaycan Türkleri yalnız değildir. Azerbaycan Türklerinin, tarihi topraklarına döneceğine inanıyorum. Batı Azerbaycan Türkleri için dünyadan adalet talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konferans, uzmanların sunumlarıyla devam etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.