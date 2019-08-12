'Türkiye Fırat'ın doğusuna girmek zorunda'

Vahapoğlu, kentteki bir otelde partisinin bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, emeklilikte yaşa takılanlar ve Ceza İnfaz Kanunu'ndaki değişiklikler gibi konuların tamamının MHP tarafından geçen yıl meclise sunulduğunu anımsattı.

Seçim döneminde verdikleri sözleri TBMM'de 49 milletvekiliyle yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Vahapoğlu, "Verdiğimiz sözleri unutmuş değiliz. 49 kişiyle onu gündeme indirmenin zorluklarını yaşıyoruz." diye konuştu.

Vahapoğlu, ülkücü camiaya yöneltilen söylemleri kabul etmediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir hanımefendi çıktı, ülkücü hareketi haydutlukla suçladı. Ülkücü hareketi, nefret saçan insanların birleştiği yuva olarak suçladı. Ülkücü hareket mensuplarını teröristlikle suçladı. Ne yazık ki toplayabildiği bin 200 kişiden 750'si salondaydı. Orada 'ülkü devi' diye geçinen bazı zavallılar onu alkışladı. Ne başbuğumuz, ne bugünkü liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin yetiştirdiklerinden terörist, haydut, soysuz, vatan haini çıkmaz, çıkmamıştır da. Varsa defolular o salonda oturanlar ve öteki tarafta sağ oyu, sola taşıyanlardır. Ülkücü camiayı haydutlukla, teröristlikle suçlayanların karşısında yüreği sızlayan, isyan eden kardeşlerimize 'gelin' diyoruz. Aklınız burada, gönlünüz burada, gövdeniz PKK'ya hizmet edecek şekilde, sağ oyu sola taşıyacak organizasyonların içinde olmasın. Sizi biz kucaklarız."

- "Ayık olmak zorundayız"

Türkiye'nin çevresinin "ateş çemberi" gibi olduğunu vurgulayan Vahapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Suudi Arabistan'ın kurulu olduğu bölgeden, İran'dan daha fazla petrol ve doğal gaz yatağı İskenderun ile Mısır arasındaki bölgede. Burası bizim toprağımız, dün de bizimdi. 'Hak iddia etme, köşene çekil otur, uyumaya devam et' diyorlar. Buna rıza göstermeyeceğiz. Bunun yanında İsrail'in güvenliğini sağlayabilmek için PKK ve türevlerine Suriye'nin kuzeyinde bir piyon devlet kurulması için gayret gösteriyorlar. Aynı ittifak içinde yer aldığımız ABD iki kolorduyu donatacak kadar silah, mühimmat veriyor. Neymiş 'Türk ordusu Fırat'ın doğusuna geçmesin.' Bunu söylüyorlar. Bunu 'zillet ittifakı' dediğimiz adamlar söylüyor. Ayık olmak zorundayız. Türkiye Fırat'ın doğusuna girmek zorunda, oraları kontrol etmek zorunda. Oralarda Türkiye'nin kontrolünün olmayacağı bir koridora müsaade etmemek zorunda. Evlatlarımıza, bugün bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşayacakları Türkiye bırakmamak gibi bir sorumluluğumuz var."

Bayramlaşma programına Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile çok sayıda partili katıldı.