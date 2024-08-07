TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Lahey'de Türkiye'nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahillik başvurusu öncesinde açıklamalarda bulundu.TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'in açıklamalarından satır başları;
* Türkiye, güçlü bir sesle, haklının ve mazlumun yanında olmasıyla birlikle bu davanın doğrudan müdahili olacaktır.
* İsrail'in yaptığı katliamın delilleri dosyamızda var.
* İsrail'in uygulamış olduğu bu hukuk dışı politikalarla birlikte şimdi Filistinlilerin haklarını sonunda kadar savunmaya varız.