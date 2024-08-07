TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Lahey'de Türkiye'nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahillik başvurusu öncesinde açıklamalarda bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'in açıklamalarından satır başları;

* Türkiye, güçlü bir sesle, haklının ve mazlumun yanında olmasıyla birlikle bu davanın doğrudan müdahili olacaktır.

* İsrail'in yaptığı katliamın delilleri dosyamızda var.

* İsrail'in uygulamış olduğu bu hukuk dışı politikalarla birlikte şimdi Filistinlilerin haklarını sonunda kadar savunmaya varız.