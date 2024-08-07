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Politika

Türkiye Gazze dosyasını teslim ediyor... BMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Türkiye davanın doğrudan müdahili olacaktır

Lahey'de Türkiye'nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahillik başvurusu öncesinde konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 'Türkiye, güçlü bir sesle, haklının ve mazlumun yanında olmasıyla birlikle bu davanın doğrudan müdahili olacaktır.' dedi.

7 Ağustos 2024 Çarşamba 16:09 - Güncelleme:
Türkiye Gazze dosyasını teslim ediyor... BMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Türkiye davanın doğrudan müdahili olacaktır
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Lahey'de Türkiye'nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahillik başvurusu öncesinde açıklamalarda bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'in açıklamalarından satır başları;

* Türkiye, güçlü bir sesle, haklının ve mazlumun yanında olmasıyla birlikle bu davanın doğrudan müdahili olacaktır.

* İsrail'in yaptığı katliamın delilleri dosyamızda var.

* İsrail'in uygulamış olduğu bu hukuk dışı politikalarla birlikte şimdi Filistinlilerin haklarını sonunda kadar savunmaya varız.

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