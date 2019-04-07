Türkiye genelde yerelde 'Cumhur'a emanet
24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk yönetimi ve TBMM çoğunluğunu Cumhur İttifakı’na veren millet, 31 Mart’ta bir puan fazla oy ile bu yönde tercih kullandı. Yerel seçimlerde belediye meclislerindeki çoğunluğu da veren seçmenler, hem genelde hem de yerelde Türkiye’nin yönetimini Cumhur İttifakı’na emanet etti.
- ANKARA STAR
Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde yüzde 52 olan oy oranını, 31 Mart yerel seçimlerinde yaklaşık 1 puan daha artırarak yüzde 53.3’e yükseltti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yönetme iradesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen Cumhur İttifakı’na veren halk, yerel seçimlerde de benzer iradeyi gösterdi. Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alan blok ise ancak yüzde 47’lerde kaldı. Bazı büyükşehirleri kaybetmiş olsa da, belediye meclislerindeki çoğunluk Cumhur ittifakında olduğu için yönetim bir anlamda yine Cumhur ittifakında kaldı.
YÜZDE 75 İLE FARK ATTI
Türkiye’nin yerel yönetimini de Cumhur İttifakı’na teslim eden seçmenler, 51 ilden 34’ünün yönetimini AK Parti ve MHP’ye teslim etti. 911 ilçenin 511’ini AK Parti alırken MHP ise 135 ilçe belediye başkanlığını kazandı. Cumhur İttifakı ilçe belediyelerinin yüzde 70’ini aldı. 386 belde var. 386 belde belediyesinin 202 tanesini AK Parti, 89’unu ise MHP alırken Cumhur İttifakı’nın başarısı yüzde 75 oldu.
BÜTÇEYİ ÇIKARTAMAZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün bu konuyla ilgili “30 büyükşehrin 15 tanesini biz aldık, MHP de 1 tanesini aldı. Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy son sayıma göre yüzde 53,3” dedi. Erdoğan, “Şu haliyle İstanbul ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediye meclisinde büyük farkla öndeyiz. Alacağın kararlar nereden geçecek; meclis komisyonundan geçmeden nasıl karar alacaksın. Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz” diye konuştu.
CUMHURUN ONAYI ŞART
Yerel seçim sonrasında yapılan ilk sayımlar ve kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara, Adana gibi büyükşehirler Millet İttifakı’na geçti. Ancak, bu illerde meclis çoğunluğu ise Cumhur İttifakı’nda bulunuyor. Yeni seçilen belediye başkanlarının, Cumhur ittifakının onayını almadan karar vermesi zorlaştı.
MECLİSLER CUMHURDA
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı üye sayısı 52, Millet İttifakı’nın üye sayısı ise 27 seviyesinde olacak. Aynı şekilde kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri meclislerinde de AK Parti ve Cumhur İttifakı hakim olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 146 meclis üyesinden 100’ün üzerinde üyenin AK Parti’nin olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ise 180 civarında meclis üyesi olacağı ve bunun 130’unun AK Parti’de olacağı tahmin ediliyor.
CHP’nin algı operasyonu
Demokrasi ve hukukun gereği millet iradesinin sandığa doğru ve adil tecelli etmesi için AK Parti’nin yaptığı itirazlara CHP’liler tepki gösterdi. Özellikle İstanbul ve Ankara’da hem ilçe bazında hem de il genel meclisi ve büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oylara itiraz eden ve ‘mazbata’ derdine düşen CHP, ikiyüzlü tavrını sürdürdü. İstanbul ve Ankara’da algı operasyonu yapan CHP, istediği sonucu alamadığı Edirne, Bursa, Eskişehir, Adana, Mersin, Malatya’da sandık sonuçlarına itiraz etti. İP de Denizli, Uşak, Balıkesir, Mersin, Hatay, Aydın, Kırıkkale ve Manisa’da sandık sonuçlarına itirazda bulundu. Şer ittifakı İstanbul ve Ankara’da izlediği tutumu kaybettikleri sandıklarda uygulamaması ise dikkat çekti.
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