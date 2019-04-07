Türkiye genelde yerelde 'Cumhur'a emanet

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde yüzde 52 olan oy oranını, 31 Mart yerel seçimlerinde yaklaşık 1 puan daha artırarak yüzde 53.3’e yükseltti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yönetme iradesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen Cumhur İttifakı’na veren halk, yerel seçimlerde de benzer iradeyi gösterdi. Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alan blok ise ancak yüzde 47’lerde kaldı. Bazı büyükşehirleri kaybetmiş olsa da, belediye meclislerindeki çoğunluk Cumhur ittifakında olduğu için yönetim bir anlamda yine Cumhur ittifakında kaldı.

YÜZDE 75 İLE FARK ATTI

Türkiye’nin yerel yönetimini de Cumhur İttifakı’na teslim eden seçmenler, 51 ilden 34’ünün yönetimini AK Parti ve MHP’ye teslim etti. 911 ilçenin 511’ini AK Parti alırken MHP ise 135 ilçe belediye başkanlığını kazandı. Cumhur İttifakı ilçe belediyelerinin yüzde 70’ini aldı. 386 belde var. 386 belde belediyesinin 202 tanesini AK Parti, 89’unu ise MHP alırken Cumhur İttifakı’nın başarısı yüzde 75 oldu.

BÜTÇEYİ ÇIKARTAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün bu konuyla ilgili “30 büyükşehrin 15 tanesini biz aldık, MHP de 1 tanesini aldı. Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy son sayıma göre yüzde 53,3” dedi. Erdoğan, “Şu haliyle İstanbul ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediye meclisinde büyük farkla öndeyiz. Alacağın kararlar nereden geçecek; meclis komisyonundan geçmeden nasıl karar alacaksın. Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz” diye konuştu.

CUMHURUN ONAYI ŞART

Yerel seçim sonrasında yapılan ilk sayımlar ve kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara, Adana gibi büyükşehirler Millet İttifakı’na geçti. Ancak, bu illerde meclis çoğunluğu ise Cumhur İttifakı’nda bulunuyor. Yeni seçilen belediye başkanlarının, Cumhur ittifakının onayını almadan karar vermesi zorlaştı.

MECLİSLER CUMHURDA

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı üye sayısı 52, Millet İttifakı’nın üye sayısı ise 27 seviyesinde olacak. Aynı şekilde kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri meclislerinde de AK Parti ve Cumhur İttifakı hakim olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 146 meclis üyesinden 100’ün üzerinde üyenin AK Parti’nin olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ise 180 civarında meclis üyesi olacağı ve bunun 130’unun AK Parti’de olacağı tahmin ediliyor.