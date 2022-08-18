Türkiye gıda arzı problemini ortadan kaldırdı! Bakan Nebati: Diplomatik bir başarı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi bakanlık binasında ziyaret ederek, ATO'nun 67 meslek komitesinin gündeminde yer alan sorun ve çözüm önerilerini aktardı. Baran'ın ATO üyelerinin enflasyon karşısında işletme sermayelerini koruyabilmek için "enflasyon muhasebesi" sistemine geçilmesi talepleri ile Katma Değer Vergisi (KDV) sisteminin sadeleştirme taleplerini dile getirmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Reel sektörün sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Bu nedenle görüş alarak karar veriyoruz" dedi. Bakan Nebati ise, enflasyon muhasebesi konusunda reel sektöre görüş sorulması, KDV konusunda da tüm tarafların konuyu detaylı bir şekilde ele alması için bir çalıştay yapılabileceğini söyledi.

Bakanlık binasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu'nun da yer aldığı ziyarette konuşan Baran, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ile Türkiye'nin bu süreçteki tutumuna değindi. Rusya-Ukrayna savaşı ile tahıl koridoru oluşturulması konusunda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı bir diplomasi yürüttüğünü kaydeden Baran, "Rusya-Ukrayna savaşında yürüttüğümüz başarılı diplomasi, Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler, ülkemizin cazibe merkezi rolünü güçlendirmektedir. Hükümetimizin siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki diplomasi başarısının olumlu sonuçlarını yaşayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Enflasyondaki yükseliş, küresel gıda ve petrol fiyatlarındaki artış ile tedarik zincirlerindeki bozulma nedeniyle maliyet artışları yaşandığını kaydeden Baran, bu süreçte hükümetin reel sektörle istişare ederek hayata geçirdiği uygulamaların iş dünyasına güç verdiğini söyledi. ATO üyelerinin sorun ve çözüm önerilerine ilişkin dosyayı Bakan Nebati'ye sunan Baran, üyelerin "enflasyon muhasebesi" taleplerini dile getirdi. Enflasyon nedeniyle işletmelerin sermayelerinin erimesine rağmen sürekli kar ediyor gibi göründüğünü belirten Baran, "Enflasyon nedeniyle fiyatlardaki artış aktif kar olarak görünüyor. Oysa satılan ürün aynı fiyata yerine konamadığı için işletme sermayeleri hızla eriyor. Bu süreçte işletmeler için enflasyon muhasebesi zorunluluk halini almıştır" dedi.

Bakan Nebati'ye daha önce dile getirdiği "tek oranlı KDV" önerisini hatırlatan Baran, birikmiş KDV alacaklarının da teminata dönüştürülerek reel sektörün desteklenebileceğini ifade etti. Reel sektörün sorunlarının başında istihdam edilecek nitelikte personel bulamamak olduğuna dikkat çeken Baran, "Bütün sektörlerin derdi çalıştıracak personel bulamamak" diye konuştu.

Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının teşvikine ilişkin düzenleme olduğu halde bu yaklaşımın yerleşemediğini belirten Baran, "Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının önüne geçen engellerin temizlenmesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE VAZGEÇİLEMEYECEK BİR ÜRETİM MERKEZİDİR"

Bakan Nebati de küresel ekonomideki gelişmelere değinerek, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen tahıl koridoru oluşturulması ve nakliyenin başarıyla gerçekleştirilmesini değerlendirdi. Dünyanın gıda arz güvenliği konusunda endişe yaşadığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi başarısıyla tahıl koridoru oluşturulduğunu hatırlatan Nebati, "Tahıl koridoru oluşturulması Recep Tayyip Erdoğan etkisidir. Gıda arzı problemini ortadan kaldıran Türkiye ve Cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla şu anda dünyada Türkiye'ye karşı çok olumlu bir bakış var" dedi.

ENFLASYON MUHASEBESİ İÇİN NABIZ TUTULACAK

ATO Başkanı Baran'ın enflasyon muhasebesi önerisi üzerine "Reel sektörün sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Bu nedenle görüş alarak karar veriyoruz" diyen Bakan Nebati, enflasyon muhasebesi konusunda reel sektörün görüşlerinin alınması talimatını verdi.

ATO heyetinin Bakan Nebati'yi ziyaretinde Baran'a ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ekinci, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Adem Ali Yılmaz ve Ali Yıldız eşlik etti.