Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. İmza sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Anayasamızın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladım.

- (Seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararı) Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır.

- Seçimlerin yenilenmesi kararı ülkemize, milletimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

- Bilindiği gibi seçimin 14 Mayıs güncellenmesi kararını kamuoyuyla zaten paylaşmıştık.

- Her şeyden önce 18 Haziran'da üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Yurt içinde ve yurt dışından vatandaşlarımızın Hac vazifesini gerçekleştireceği tarihe geliyor.

- Felaket günlerinden beri sadece depremle uğraştık.

- (Deprem bölgesinde) Amacımız bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak, hemen hak sahiplerine teslim etmektir.

- (Deprem konutları) Etap etap tamamlayarak 3,5 milyon insanımıza yeni, güvenli, huzurlu hayat alanları oluşturana kadar çalışmakta kararlıyız.

- Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü siyasi iradece alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor.

- Ülkenin bir bölümü can kayıplarıyla feryat ederken bir kesimin siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletin sırtına yükleyemeyiz.

- Türkiye'nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır.

- Seçim sürecinde gündemimiz yine depremzedelerin yaralarının sarılması ile bu felaketin ekonomik ve sosyal zararlarının telafisi çalışmalarından oluşacak.

- Ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü siyasi iradece alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor.

- Depremzedelerin yaralarını sarmak, felaketin tüm izlerini silmek, üretimi ve istihdamı yükseltmek için ülkemizin seçim gündemini geride bırakması şarttır.

- Biz yaralıyız, biz dertliyiz, hanımefendi konuşuyor. Hatay milletvekiliymiş. Hatay Milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Ama Cumhurbaşkanı olarak biz 11 ilin tamamında aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz

- Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır.

- Türkiye, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkıntıları kaldırmadan, ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıplarını telafi etmeden geleceğine güvenle bakamaz.

- 14 Mayıs süreci, kısır siyasi çekişmelerin, yalan, iftira kampanyalarının mecrası haline dönüştürülürse, 85 milyon insanımız önünde vebale gireriz.

- Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz.

- (Seçim çalışmaları) Hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz.