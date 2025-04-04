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  • Türkiye ile AB arasında 6 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek: Olumlu bir adım atıldı
Politika

Türkiye ile AB arasında 6 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek: Olumlu bir adım atıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu kapsamında 6 yıl aradan sonra ilk toplantının yapıldığına işaret ederek, 'Bu, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi anlamında çok önemli ve olumlu bir adım.' dedi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 11:18 - Güncelleme:
Türkiye ile AB arasında 6 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek: Olumlu bir adım atıldı
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Şimşek, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'nın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu kapsamında 6 yıl aradan sonra ilk toplantının yapıldığına işaret eden Şimşek, "Bu, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi anlamında çok önemli ve olumlu bir adım." dedi.

Bakan Şimşek, üst düzey AB yetkilileriyle yapılan diyalog toplantısının olumlu geçtiğini vurgulayarak, "Oldukça yapıcı bir atmosferde geçti. Çok verimli toplantılar oldu. Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalar da dahil olmak üzere Avrupa'nın görünümü, Türkiye ekonomisinin görünümü gibi konuları konuştuk. Özellikle Türkiye'nin reform çabalarını, Türkiye'nin dezenflasyon çabalarını anlatma fırsatı bulduk." diye konuştu.

AB'nin de yeni dönem politikalarına ilişkin bir perspektif sunduğuna dikkati çeken Şimşek, "Dünyada önemli değişimler yaşanıyor. AB de Türkiye de bu gelişmelerden etkileniyor. Birlikte çalışarak bu gelişmelerin etkilerini nasıl sınırlayabiliriz, AB ve Türkiye'nin menfaatine nasıl işbirliğine gidebiliriz, onları konuştuk. Üçüncü ülkelerde işbirliğini konuştuk. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını gündeme getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

- "EKONOMİDE DİYALOG İYİ BAŞLADI"

Şimşek, özellikle Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile vize serbestisi gibi birçok konuyu birinci elden AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile tartışma ve konuşma imkanı bulduklarını belirtti.

Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin de toplantılara katıldığına işaret eden Şimşek, Türkiye'deki yatırımları ve buraya finansman imkanlarını konuştuklarını vurguladı.

Bakan Şimşek, iş çevreleri için yüksek düzeyli diyalog toplantısı da yaptıklarını, ardından AB yetkilileriyle birebir görüşmelerde bulunduğunu aktararak, "Atmosfer oldukça yapıcıydı. Ekonomide diyalog iyi başladı diyebilirim. İnşallah bu diyalog diğer diyalogların da önünü açar. Özellikle hem ulaştırmada hem enerjide olsun hem siyasi alanda diyalogların güçlenmesini sağlar veya önünün açılmasını sağlar." şeklinde konuştu.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu kapsamında dördüncü toplantının tamamlandığını bildiren Şimşek, beşinci toplantının gelecek sene Türkiye'de gerçekleştirilmesi kararı aldıklarını ifade etti.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
  • Bakan Şimşek

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