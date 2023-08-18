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Politika

Türkiye ile Filistin arasında anlaşma sağlandı! Serbestçe paylaşılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Filistin Finansal İzleme Birimi (FFU) arasında 'Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası' yürürlüğe konuldu.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 09:43 - Güncelleme:
Türkiye ile Filistin arasında anlaşma sağlandı! Serbestçe paylaşılacak
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhtıraya göre, MASAK ve FFU, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak.

İki ülkenin mali istihbarat birimleri, şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun olarak işbirliği yapacak. Birimler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

İlgili birimler, taleplerinin zamanında ve etkin şekilde yerine getirilmesi için analizi yapılan olayın açıklanması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil gerekli bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edecek.

  • MASAK
  • finansal istihbarat değişimi

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