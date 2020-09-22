Türkiye ile Fransa arasında telefon diplomasisi! Konu: Doğu Akdeniz

22 Eylül 2020 Salı 21:45 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 21:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Macron görüşmesinde, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret etti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayarak, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını ifade etti.

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