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Politika

Türkiye ile Irak arasında yeni dönem... Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı ve başbakan ile gerçekleşen görüşmelerde ilişkileri ele aldık. Güvenlik ve terörle mücadele en önemli maddelerden birini oluşturdu. Müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın yasaklı örgüt ilanı edilmesini memnuniyet ile karşıladık. Terör örgütü ilan edilmesi hususunda Irak hükümetinin atacağı adımda desteğe hazırız.. PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz.' dedi.

22 Nisan 2024 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
Türkiye ile Irak arasında yeni dönem... Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Iraklı kardeşlerimiz misafirperverlikleri, samimiyetleri ve muhabbetleriyle bugün bize kendi evimizde olduğumuzu hissettirdi.

* Irakla ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkesi temelinde ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz.

* (Irak'ı) Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum.

* Güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu.

* Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık.

* Sayın Başbakanla (Sudani) birlikte altına imza attığımız ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması, sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor.

* Su konusunda Irak'ın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Şu bir gerçek ki, iklim krizi ve kuraklık Irak olduğu kadar Türkiye'yi ve bütün dünyayı olumsuz etkiliyor.

* İsrail ile İran ekseninde yaşanan gelişmeler savaşın yayılma ve tırmanma riskini artırmakta dahası Filistin'deki katliamı gölgelemektedir.

* Irak'taki kardeşlerimiz olumsuz etkilenmekte. Türkiye olarak Filistin devletinin kurulması doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızı Gazzeli kardeşlerimiz için seferber edeceğiz.

* Birazdan Erbil'e geçeceğiz. Öncesinde Türkmen kardeşlerimiz ile bir araya geleceğiz. Irak'ta farklı etnik ve dini kesimler arasında gözetim yapmadığımızın altını çizerim. Irak'ı bir bütün olarak görüyoruz.

* Irak ile ilişkilerimize komşuluk hukuku açısından bakmaya devam edeceğiz. Irak'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ziyaretin yeni başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum

  • Erdoğan
  • Irak Başbakanı
  • ortak basın toplantısı

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