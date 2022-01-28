AA 28 Ocak 2022 Cuma 13:33 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 13:33

Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Pastırmacılar Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti, kendisine ikram edilen pastırmayı tattı. Kayseri Kalesi'ni de gezen Tatar, kalenin tarihi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkan Mehmet Büyüksimitci ve sanayicilerle bir araya gelen Tatar'a burada Kayseri sanayisiyle ilgili sunum yapıldı.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri'nin sanayisi, ihracatı ve ürünleriyle ilgili yaptığı sunumda kentin Türkiye'de önemli bir sanayi merkezi olduğunu söyledi. Büyüksimitci, güçlü bir KKTC için her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye ve Kıbrıs'ın et ve tırnak gibi ayrılmaz bir parça olduğunu, bunu da çeşitli ziyaretlerle kuvvetlendirdiklerini söyledi.

- "TÜRKİYE İLE KOPMAZ BAĞLARIMIZI ASLA KOPARAMAYACAKLAR"

Kıbrıs'ta devletin büyük bir mücadeleyle kurulduğunu anlatan Tatar, bu mücadeleyi yedi düvele karşı verdiklerini dile getirdi.

Mücadelelerinde Türkiye'nin her zaman kendilerine destek verdiğini dile getiren Tatar, şunları kaydetti:



"Bizleri artık çeşitli siyasi oyunlarla, Kıbrıs'ta hala federal temelli bir ortaklık cumhuriyetine çekebileceklerini ve Avrupa Birliğinde olan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimine yama edeceklerini sanıyorlar. Türkiye ile kopmaz bağlarımızı asla koparamayacaklar ve bu kabul görmeyecek."



Tatar, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından bazı muhaliflerin dış politikaya yönelik, "Tatar'ın yeni siyaseti bizi temsil etmiyor" şeklindeki eleştirilerine işaret ederek, "Şu andaki yüce Meclisimizde en az 32-33 milletvekili, bu yüzde 65'in üzerinde bir sayıdır, bu milletvekillerinin temsil ettiği politika tamamıyla benim uluslararası arenada, Türkiye'nin de tam desteği ile sürdürmekte olduğum iki devletli politikanın tescilidir." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'deki özgürlük mücadelesinde, Kıbrıs'ın hak ve hukukunun muhafaza edilmesinde, bu siyasetin en iyi şekilde korunmasının da önemli olduğunu belirtti.

Yatırımların devam ettiğini bildiren Tatar, 30 bin yatak kapasitesine kadar çıkan bir Kıbrıs'ın var olduğunu ve Maraş açılımının turizme katkı sağladığını da dile getirdi.

Tatar ayrıca, "Türkiye'nin desteği ile Anadolu'dan Kıbrıs'a asrın projesi olarak adlandırılan 75 milyon metreküp su hem içme hem de tarımsal faaliyet için de büyük bir zenginlik oldu." dedi. Tatar, su kaynağının turizm ve ekonomi için önemine dikkati çekerek, ülke ekonomisine gelecek için de büyük katkı sağladığını söyledi.

"Biz güçlü olmak durumundayız." diyen Tatar, bunun için Türkiye'nin desteği ile farklı sektörlerde yatırımların yapılmasının önemli olduğunu anlattı.

Tatar, Kıbrıs'ın rekabet gücünün artırılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, KKTC ile Türkiye arasında yapılan ticaretin zamanla daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kıbrıs'tan gelen davetliler, belediye başkanları ile sanayiciler katıldı.