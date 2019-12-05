Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıraları UMH'de karşılıklı olarak onaylandı
Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' UMH tarafından onaylamasının ardından Türkiye de anlaşmayı Meclis Genel Kurulu'nda kabul etti.
- star.com.tr
Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti UMH tarafından onaylamasının ardından Türkiye de anlaşmayı Meclis Genel Kurulu'nda kabul etti.
Mutabakat muhtıraları
Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.
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