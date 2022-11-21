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Politika

Türkiye ile Moğolistan arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali ile Moğolistan Ürün İhtisas Borsası (MCE) Genel Müdürü Narandelger Orgodol tarafından belirli alanlarda iş birliği sağlamak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 18:28 - Güncelleme:
Türkiye ile Moğolistan arasında mutabakat zaptı imzalandı
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TSE'den yapılan açıklamaya göre, mutabakat zaptı TÜRİB ve MCE'deki tarım ürünlerine yönelik spot ve türev piyasaların işleyişi başta olmak üzere bilgi ve uzmanlık paylaşımı, seminer ve eğitim programları, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi tarım sektörünü ilgilendiren konulardaki uygulamalara ve mevzuata ilişkin karşılıklı bilgi alışverişi gibi konularda iş birliği yapılmasını içeriyor.

Kırali, TÜRİB'de düzenlenen törendeki konuşmasında, zaptın iki borsa arasında bilgi birikimlerine ve faaliyetlerine değer katacak iş birliğinin yolunu açacağına ve borsalar arasında ortak iş geliştirme olanaklarının ortaya çıkarılmasına vesile olacağına inandığını belirtti.

Orgodol ise zaptı imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, anlaşmanın, tarım ürünlerine yönelik spot ve türev piyasalar hakkında iş birliği ile uzmanlık paylaşımı ve ortak iş alanların geliştirilmesi için bir temel olacağına emin olduğunu belirtti.

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