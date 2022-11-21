Türkiye ile Moğolistan arasında mutabakat zaptı imzalandı

TSE'den yapılan açıklamaya göre, mutabakat zaptı TÜRİB ve MCE'deki tarım ürünlerine yönelik spot ve türev piyasaların işleyişi başta olmak üzere bilgi ve uzmanlık paylaşımı, seminer ve eğitim programları, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi tarım sektörünü ilgilendiren konulardaki uygulamalara ve mevzuata ilişkin karşılıklı bilgi alışverişi gibi konularda iş birliği yapılmasını içeriyor.

Kırali, TÜRİB'de düzenlenen törendeki konuşmasında, zaptın iki borsa arasında bilgi birikimlerine ve faaliyetlerine değer katacak iş birliğinin yolunu açacağına ve borsalar arasında ortak iş geliştirme olanaklarının ortaya çıkarılmasına vesile olacağına inandığını belirtti.

Orgodol ise zaptı imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, anlaşmanın, tarım ürünlerine yönelik spot ve türev piyasalar hakkında iş birliği ile uzmanlık paylaşımı ve ortak iş alanların geliştirilmesi için bir temel olacağına emin olduğunu belirtti.