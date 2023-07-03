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  • Türkiye ile olan ilişkilerin önemine vurgu yaptı: İşbirliğini güçlendireceğiz
Politika

Türkiye ile olan ilişkilerin önemine vurgu yaptı: İşbirliğini güçlendireceğiz

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, 'Türkiye'ye yapacağım resmi ziyarette, iki ülkenin ekonomi heyetlerinin planlanan toplantısı aracılığıyla ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz.' açıklamasında bulundu.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
Türkiye ile olan ilişkilerin önemine vurgu yaptı: İşbirliğini güçlendireceğiz
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Karadağ Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milatovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ı kabul etti.

Milatovic, kabulde yaptığı konuşmada, Karadağ ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilere ekonomik işbirliğinin de eşlik ettiğini belirtti.

İki ülke arasında doğrudan uçuş sayısındaki artıştan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Milatovic, bu sene başlayacak Ankara-Podgoritsa arasındaki uçak seferlerinden de mutlu olduğunu dile getirdi.

Milatovic, "Türkiye'ye yapacağım resmi ziyarette, iki ülkenin ekonomi heyetlerinin planlanan toplantısı aracılığıyla ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz." dedi.

  • Jakov Milatovic
  • Karadağ Cumhurbaşkanı
  • Türkiye-Karadağ ekonomik işbirliği

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