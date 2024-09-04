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Politika

Türkiye ile Özbekistan arasında üst düzey toplantı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili siyasi istişare toplantısı düzenlendi.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 16:09 - Güncelleme:
Türkiye ile Özbekistan arasında üst düzey toplantı
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Özbekistan Dışişleri Bakanlığı binasındaki toplantı, Özbekistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Muzaffar Madrahimov ile Türkiye'den Dışişleri Bakanı Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz eş başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya, Yılmaz'ın yanı sıra Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Dışişleri Bakanlığı Orta Asya Ülkerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci ve Daire Başkanı Meltem Güney ile Özbekistan'ın bazı bakanlıklarından yetkililer katıldı.

Basına kapalı olarak yapılan toplantıda taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ile geleceğine ilişkin fikir alış verişinde bulundu.

Taraflar, ikili ilişkiler, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile çok taraflı işbirliği konularını ele aldı.

Yılmaz, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki işbirliğinin yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

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