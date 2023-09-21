Türkiye ile Panama arasında önemli mutabakat: İmzalar atıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye-Panama arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye-Panama arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı.