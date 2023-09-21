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Politika

Türkiye ile Panama arasında önemli mutabakat: İmzalar atıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye-Panama arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı.

IHA21 Eylül 2023 Perşembe 21:27 - Güncelleme:
Türkiye ile Panama arasında önemli mutabakat: İmzalar atıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye-Panama arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı.

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