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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler zirveye ulaşmak üzere

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, 'Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler zirveye ulaşmak üzere, ilişkilerimiz yükselişte. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin sık sık bir araya gelip, verimli toplantılar yapıyorlar' dedi.

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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret eden Yerhov, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerhov, "Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler zirveye ulaşmak üzere, ilişkilerimiz yükselişte. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin sık sık bir araya gelip verimli toplantılar yapıyorlar. Rus-Türk ilişkilerini ve iş birliğimizi güçlendirmek adına iki devletin başkanı bize çok güzel örnek teşkil ediyor. Bu iş birliği bölgelerin kaynaşmasıyla ancak mümkün olabilir. Çünkü bölgeler arası münasebetler son derece önemli." diye konuştu.

Vali Çakacak da Türkiye-Rusya ilişkilerinin temelinin yüzyıllar öncesine dayandığını anımsatarak, köklü geçmişe sahip iki dost ülkenin günümüzde birçok bölgesel ve uluslararası konuda yakın iş birliği içinde çalıştığını vurguladı.

Son yıllarda başta ekonomi ve turizm olmak üzere birçok alandaki yakın iş birliğinin memnuniyet verici düzeyde olduğunu anlatan Çakacak, şunları söyledi:

"Her iki ülkenin de ilişkileri daha da ilerletme niyetinde olmaları halklarımız tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Ülkelerimizin Suriye krizinin çözümünde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımında, Türk Akımı Projesi'nde, S-400 Füze Savunma Anlaşması'nda yollarına kararlılıkla devam etmesi ilişkilerimizin olumlu seyrine en güçlü desteği sunmaktadır. Ülkelerimiz arasında hedef olarak belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi, vize muafiyeti çalışmaları, her yıl ülkemizi ziyaret eden milyonlarca Rus turist, evlilik bağı ile ülkemize yerleşen Rus kökenli vatandaşlarımız ilişkilerimizin derinleşerek gelişeceğinin müjdecisi konumundadır."

Çakacak, 2019'un "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" olarak ilan edilmesinin de halklar arasındaki kaynaşmaya büyük katkılar yapacağını sözlerini ekledi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Yerhov ile Vali Çakacak, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

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