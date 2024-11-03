''Türkiye ile savaşa girmemizi öneriyorlar''... Miçotakis'ten skandal teklife sert tepki

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bakan Fidan ve Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis'in Atina'da yapacağı görüşme öncesi Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yunan televizyon kanalı Skai TV'ye konuşan Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi durumda olduğunu kaydetti.

MİÇOTAKİS: TÜRKİYE İLE SAVAŞA GİRMEMİZİ ÖNERİYORLAR

Miçotakis, "Komşularımızla diyalogdan endişe duyanlar alternatifi söylesin. Türkiye ile aynı fikirde olmadığımız, MEB ve kıta sahanlığı sorunlarını çözemeyeceğimiz konusunda hemfikir olsak bile bu, savaşın eşiğinde olmamız gerektiği anlamına gelmez. Bazıları Türkiye ile savaşa girmemizi öneriyor. Bunu duyduk, Meclis'te de duyduk. Bunlar kabul edilemez pozisyonlardır." dedi.

ABD-Kanada örneğini gösteren Miçotakis, "Biliyorsunuz günümüzde hâlâ sınır anlaşmazlığı yaşayan birçok ülke var. Kanada ve ABD'nin hâlâ bazı sınır anlaşmazlıkları yaşadığını kaç kişi biliyor? Ben ne onların savaşın eşiğinde olduklarını, ne de kimsenin mevzilerinden geri çekildiğini görüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediğini dile getiren Miçotakis, eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ın kendisine yönelik eleştirilerine ise, "Samaras'ın görüşlerine saygı duyuyorum. Kendisi kendi döneminde kendi tecrübesine sahip, Rum-Türk görüşmelerini yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş, istikşafi temaslarda bulunmuştur. Ve gücün ağırlığının bizi Türkiye ile konuşmak zorunda bıraktığının çok iyi farkında" cevabını verdi.