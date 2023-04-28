''Türkiye ile sivil ilişki kurmak istiyorlarsa ilk olarak bizimle barış imzalamalılar''

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulunda konuştu.

Kardeş ülkeler arasındaki ikili ve çoklu ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Gafarova, ilişkilerin ortak projelerle daha zengin hale geldiğini ifade etti.

Gafarova, Türkiye'de meydana gelen depremlerin kendilerini sarstığını dile getirerek, depremin fesatlarını gidermek için atılan ortak adımların TÜRKPA üyesi devletlerin kötü günde de dayanışma sergilediğini kanıtladığını vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşebbüsüyle 16 Mart'ta Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirve Toplantısı'nın yapıldığını hatırlatan Gafarova, bu toplantının Türk dünyasındaki karşılıklı dayanışma ve saygıyı bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

Gafarova, "Şüphe yok ki güçlü Türkiye Devleti, depremin meydana getirdiği sonuçları ortadan kaldıracaktır. 100. yılını kutlayan Türkiye'nin özellikle son yıllarda elde ettiği siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişim, bunu dememize dayanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

TBMM'nin açılışının 103. yılı dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tebriklerini ileten Gafarova, "TÜRKPA üyesi ülkelerin sorumlu tutumları ve ileri sürdüğü teşebbüsler, karşılıklı işbirliklerimiz, bölgemizde ve daha geniş mekanda önemli güvenlik, istikrar ve refah etkenine dönüşmüştür. Türkiye'nin son 10 yılda 4 milyondan fazla Suriyeliyi misafir etmesi, hümanizm ilkelerinin gösterilmesi ve göçmenlik süreçlerinin kötü sonuçlarının yönetilmesi açısından çok önemli adımdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi, uluslararası gıda krizini önleyen en önemli etken oldu." şeklinde konuştu.

Gafarova, ulaştırma koridorlarının önemine değinerek, "Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birleştirecek Zengezur Koridoru, Türk dünyasının coğrafi bağlantısını yeniden sağlayacak, sonuçta Doğu Batı Ulaştırma Koridoru'nun önemi daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜRKPA üyesi ülkelerin uluslararası enerji projelerine de atıfta bulunan Gafarova, Azerbaycan'ın Avrupa ülkeleriyle yaptığı doğal gaz ve yeşil enerji anlaşmalarından söz etti.

Gafarova, TÜRKPA'nın faaliyetlerinin ve yürütülen parlamento diplomasisinin başarılı olduğunu belirterek, üye ülkelerin ulusal yasalarının birbirine yakınlaştırılması, model yasaların yapılması gerektiğini bildirdi.

- "ERMENİSTAN, AZERBAYCAN VE TÜRKİYE İLE SİVİL İLİŞKİLER KURMALIDIR"

Güney Kafkasya'da yaşanan gelişmelere dikkati çeken Gafarova, şu bilgileri paylaştı:

"İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya çalışmaları hızla devam ediyor. 2021 ve 2022 yıllarında bu çalışmalar için yaklaşık 4 milyar dolar harcandı. Bu yıl da en az 1,7 milyar dolar harcanacaktır. Ermenistan tarafından döşenen 1 milyondan fazla mayın, çalışmalara ciddi şekilde engel oluşturmaktadır. 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra mayın patlamaları nedeniyle yaklaşık 300 vatandaşımız hayatını kaybetti ya da yaralandı. Azerbaycan, bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması için çabalarını sürdürüyor. Maalesef Ermenistan, müzakere masasına dönmekten kaçınıyor, yalan iddialarla uluslararası kamuoyunu kandırmaya çalışıyor, sınırda ve geçici olarak Rus güçlerin yerleştirildiği Azerbaycan topraklarında askeri provokasyonları sürdürüyor. Azerbaycan, bu provokasyonları önlemek amacıyla Laçın-Hankendi yolunun başlangıcında, iki ülke sınırında sınır kontrol noktası kurmuştur. Bu, tüm uluslararası kurallara uygun yasal bir karardır ve hiç kimse buna müdahale edemez.

Ermenistan, etnik ve ırki düşmanlığı teşvik ediyor. Bu ülkede Azerbaycan ve Türkiye bayrakları yakılıyor, Azerbaycanlı ve Türk siyasetçileri katleden Ermeni teröristlere anıt yapılıyor, esir Azerbaycan askerlerine insanlık dışı işkenceler yapılıyor. Ermenistan, bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve güvenlik oluşturulmasının tek yolunun Azerbaycan ve Türkiye ile sivil ilişkiler kurmaktan geçtiğini anlamalıdır. Bunun için ise ilk olarak Azerbaycan'la barış imzalamalıdır."

