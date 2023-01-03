Türkiye ile yapılan anlaşmaya dikkati çekti: Etkisi bölgemiz için çok büyük!

Cumhurbaşkanlığında Dönmez'i kabul eden Radev, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber prensipte aldıkları kararların sadece 3 hafta içinde uygulamaya dönüştüğünü vurguladı.

İmzalanan anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendiren Radev, "Coğrafi konumlarımız itibarıyla Bulgaristan ve Türkiye'nin sahip olduğu enerji imkanları ile ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz. Biz sadece iki ülke için değil, Avrupalı ortaklarımız ve müttefiklerimiz için de güvenlik ve kaynak çeşitliliği sağlıyoruz." dedi.

Bugün imzalanan anlaşmanın iyi komşuluk ilişkileri ve güvenin ifadesi olduğunu belirten Radev, bundan sonraki iş birlikleri için gerekli adımlar atılacağı için mutlu olduğunu aktardı.

Radev, yeni iş birliği fırsatlarına işaret ederek "Yeni sistemlerin getirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, yeşil hidrojen kullanılması alanında çabalarımızı birleştirirsek bunun etkisi bölgemiz ve Avrupa için çok büyük olacak." ifadelerini kullandı.

- "İş birliğine açığız"

Bakan Dönmez de yeni yılın iki ülke arasında yaşanan gelişmelerle çok iyi başladığını söyledi. İmzalanan anlaşmanın bunun en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bulgar mevkidaşım ve Sayın Başbakan ile görüştük. Hemen hemen her konuda bir görüş birliğine varmış olmak sevindirici. Ümit ediyorum ki ülkelerimizin enerji alanındaki iş birliği büyük bir ivme kazanacaktır." diye konuştu.

Küresel olarak yaşanan krizlerle ülkelerin tek başına üstesinden gelmesinin çok kolay olmadığını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki bu iş birliğimiz diğer bölge ülkeler arasında da güzel bir örnek olacaktır. Türkiye olarak Hazar bölgesi, Orta Doğu, Doğu Akdeniz'in kaynaklarını Avrupa'ya ulaştıracak altyapıya, siyasi iradeye, tecrübeye sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Tabii ki yüksek miktarlı kaynak aktarımı için yeni projelere ihtiyaç var. Bu alanda Bulgaristan ile iş birliğine açığız."

Dönmez, diğer enerji alanlarında da iş birliğinin geliştirilmesi için adımların atılabileceğini sözlerine ekledi.

- Parlamento Başkanı Raşidov

Bakan Dönmez, Parlamento Başkanı Vejdi Raşidov ile de görüştü.

Raşidov, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sıcak ve dostane olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye'ye gittiğinde gördüğü misafirperverliğe vurgu yapan Raşidov, "Kibar Türk milleti konuklarına 'hanımefendi' ve 'beyefendi' diye hitap eder. Bize de 'komşu' derler, büyük bir samimiyetle ve o hitapla aramızdaki sıcaklık daha da büyük olur." dedi.

Bakan Dönmez, Sofya'dan Üsküp'e geçmeden önce, Bulgaristan Başbakanı Gılıb Donev ile de bir araya gelerek ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulundu.