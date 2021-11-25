'Türkiye ile yaptığımız iş birliği bölgenin manzarasını değiştirdi'

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 21:38 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 21:40

Karadeniz etrafındaki jeopolitik gelişmeler "Yeni Avrasya Jeopolitik Çevresi'nde Karadeniz İş Birliği" panelinde ele alındı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Avrasya İncelemeleri Merkezinin (AVİM) çevrim içi düzenlediği panelde yaptığı konuşmada, katılımcılardan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile yaklaşık 10 yıldır birbirlerini tanıdıklarını belirterek, "ikimiz de Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin güçlendiğine şahit olduk." diye konuştu.

İki ülke büyükelçilikleri ve bakanlıklarının iki ülkenin politikalarına dair ortak projeleri şekillendirdiğini kaydeden Büyükelçi Güldere, bu projelere düşünce kuruluşları ve akademi camiasının dokunuşlarıyla daha geniş bir oyun alanının ortaya çıktığını aktardı.

Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesi bakımından düşünce kuruluşları başta olmak üzere ne kadar çok paydaş yer alırsa bunun uzun vadeli sonuçları olacağına dikkati çeken Güldere, bu etkileşimin bir kar topu etkisine sahip olacağını söyledi.

- "Ukrayna, Türkiye iş birliği daha geniş alana yayılmalı"

Bodnar ise Türkiye'de görevde bulunduğu önceki yıllarda Ukrayna'nın Türkiye'de çok bilinmediğini ancak iki ülke liderleri arasında son zamanlardaki yoğun temaslarla iki ülke toplumlarına savunma sanayisi ve serbest ticaret müzakeresi gibi itici güç etkisi sahip alanlarda yakın çalışma imkanı tanındığını anlattı.

Türkiye ve Ukrayna'nın iş birliğinin bölgenin manzarasını değiştirdiğini ve yeni gündemler oluşturduğunu aktaran Bodnar iki ülkenin sadece kendi aralarında değil, Karadeniz'i etkileyen Kafkasya, Doğu Akdeniz, Balkan bölgelerinde de iş birliğini düşünmesi gerektiğini vurguladı.

- Rus tehdidine karşı en iyi cevap NATO

Bodnar, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğe değinerek, "2015'ten bu yana bölgedeki genel tehdidi bir şekilde tahmin etmek için uygun mekanizmayı bulamadık. Bizim için Rusya'nın askeri tehdidi anlaşılabilir. Bunu her gün siviller olarak olmasa da askerlerle hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Rus tehdidinin kendilerine çok uzakta olmadığına ve sınırlarında olduğuna işaret eden Bodnar, bu tehdide karşı koyma stratejisi üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etti. Bodnar "Benim kişisel görüşüm, en iyi cevap NATO. NATO (bölgede) varlığını güçlendiriyor. Dahası Ukrayna'nın NATO üyeliği Karadeniz bölgesindeki mevcut tehditlere uygun şekilde cevap verecektir." ifadelerini kullandı.

- Karadeniz, Avrasya coğrafyasının merkezine doğru gidiyor

AVİM Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç da Ukrayna ve Türkiye'nin Karadeniz'de iki komşu ülke olarak bu yıl ikili ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutladığını hatırlattı.

AVİM olarak dünyayı kültürel gelişmeler, siyasi, ekonomik ve askeri dengeler açısından takip ettiklerini aktaran Kılıç, yeni dünya düzeni olarak ortaya çıkan durumda Batı'nın Doğu ile birleştiği bir Avrasya vizyonuna doğru gidildiğini, bu gelişmelerin de Karadeniz'i Avrasya coğrafyasının merkezine doğru getirdiğini kaydetti.